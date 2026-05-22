Live

Харьковскую блоггершу, подозреваемую в контрабанде авто, взяли под стражу

Происшествия 19:38   22.05.2026
Елена Нагорная
Оксана Якушко
Харьковскую блоггершу, подозреваемую в контрабанде авто, взяли под стражу Фото: Харьковская областная прокуратура

27-летняя подозреваемая в организации схемы незаконного ввоза авто из-за границы для ВСУ может выйти из-под стражи после внесения залога.

Об этом сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.

«Информирую, что подозреваемой в уголовном производстве по ввозу на территорию Украины транспортных средств под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ и их дальнейшей реализации изменена мера пресечения из залога на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 гривен», — рассказала Чирина.

Соответствующее решение принял сегодня Шевченковский районный суд Харькова.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», схему незаконного ввоза авто в Украину из-за границы для военных ВСУ разоблачили правоохранители. Как сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в ее организации подозревают 27-летнюю харьковскую предпринимательницу, которая также возглавляет местный благотворительный фонд.
27-летней подозреваемой в организации схемы незаконного ввоза авто из-за границы для ВСУ 15 мая в Харькове избрали меру пресечения и назначили залог.

Читайте также: Масштабный пожар и взрывы в Харькове: что горит на Холодной горе (видео)

Автор: Елена Нагорная, Оксана Якушко
Популярно
Масштабный пожар и взрывы в Харькове: что горит на Холодной горе (видео)
Масштабный пожар и взрывы в Харькове: что горит на Холодной горе (видео)
22.05.2026, 18:58
Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)
Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)
22.05.2026, 15:58
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилеты» БпЛА в городе
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилеты» БпЛА в городе
22.05.2026, 18:15
Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
22.05.2026, 06:00
Подростковые разборки под Харьковом: копы установили причастных и открыли дело
Подростковые разборки под Харьковом: копы установили причастных и открыли дело
22.05.2026, 17:35
Град, гроза и шквал. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области
Град, гроза и шквал. Прогноз погоды на 23 мая в Харькове и области
22.05.2026, 20:13

Новости по теме:

15.05.2026
Харьковской блогерше, подозреваемой в контрабанде авто, назначили залог
23.12.2021
«Що зроблено, то зроблено»: автоблогера, який плюнув у копа, суд відправив під нічний домашній арешт
30.12.2020
Наймолодший автоблогер, кіт-автоексперт та «Цербер»: що зібрало всіх у одному місці
30.12.2020
Як кіт «Цербера» тестував: найцікавіші автоблогери зібралися разом, щоб розповісти про унікальну машину
04.12.2020
Рудий змінює професію: харківській кіт-таксист тепер ще й автоблогер (відео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Харьковскую блоггершу, подозреваемую в контрабанде авто, взяли под стражу», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 19:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27-летняя подозреваемая в организации схемы незаконного ввоза авто из-за границы для ВСУ может выйти из-под стражи после внесения залога.".