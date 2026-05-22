Харьковскую блоггершу, подозреваемую в контрабанде авто, взяли под стражу

27-летняя подозреваемая в организации схемы незаконного ввоза авто из-за границы для ВСУ может выйти из-под стражи после внесения залога.

Об этом сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.

«Информирую, что подозреваемой в уголовном производстве по ввозу на территорию Украины транспортных средств под видом гуманитарной помощи для нужд ВСУ и их дальнейшей реализации изменена мера пресечения из залога на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 гривен», — рассказала Чирина.

Соответствующее решение принял сегодня Шевченковский районный суд Харькова.

Как сообщала ранее МГ «Объектив», схему незаконного ввоза авто в Украину из-за границы для военных ВСУ разоблачили правоохранители. Как сообщил пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, в ее организации подозревают 27-летнюю харьковскую предпринимательницу, которая также возглавляет местный благотворительный фонд.

27-летней подозреваемой в организации схемы незаконного ввоза авто из-за границы для ВСУ 15 мая в Харькове избрали меру пресечения и назначили залог.