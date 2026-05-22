Підліткові розборки під Харковом: копи встановили осіб і відкрили справу

Події 17:35   22.05.2026
Оксана Якушко
Бійка підлітків сталася у місті Люботин, що під Харковом, увечері 21 травня, повідомляє Нацполіція.

21 травня у центрі Люботина сталася сварка між неповнолітніми, яка переросла на бійку. Бійку за міським будинком культури навіть зняли очевидці та виклали ролики у соцмережі.

Інформацію про подію зареєстрували поліціянти. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.

Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини бійки між підлітками, опитують свідків та аналізують відеоматеріали з соцмереж.

 

