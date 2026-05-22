Вдерлись у дім, пограбували й напали на чоловіка: як затримували підозрюваних
Правоохоронці розшукали чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на мешканця Чугуївського району.
Напад в селі Соколове стався у березня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Копи встановили, що двоє невідомих проникли до будинку, де перебував 24-річний чоловік.
«Зловмисники відкрито заволоділи його мобільним телефоном, після чого між потерпілим та нападниками виникла бійка. Тікаючи з місця події, фігуранти залишили спортивну сумку з інструментами», – розповіли правоохоронці.
Копи встановили фігурантів. Ними виявилися чоловіки 35 та 39 років, які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
20 травня правоохоронці провели обшуки вдома у фігурантів та в автомобілях, які, за даними слідства, використовувалися під час підготовки та скоєння злочину.
Відео: ГУНП в Харківській області
Поліцейські вилучили мобільні телефони, мережеве обладнання та інші речові докази.
Чоловікам повідомили про підозру в грабежі. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Наразі фігуранти перебувають у СІЗО.
Поліцейські також перевіряють підозрюваних на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Харкова та області
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поліція, разбой, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2026 в 15:26;