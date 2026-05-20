Чоловіка побили біля магазину на Харківщині: одного підозрюваного піймали
Внаслідок побиття житель Харківщини отримав тяжкі травми. Його шпиталізували у непритомному стані. Правоохоронці вже розшукали одного з ймовірних нападників.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 13 травня поблизу одного з магазинів у селі Водяне Богодухівського району.
Правоохоронці кажуть: отримали повідомлення про госпіталізацію чоловіка з численними ушкодженнями. Потерпілий перебував без свідомості.
«Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички двоє чоловіків нанесли 57-річному потерпілому численні удари руками та ногами», – з’ясували копи.
Поліцейські встановили особу одного з ймовірних нападників. Ним виявився 38-річний житель села Бузова.
Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.
Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження іншого фігуранта.
Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Харкові двох чоловіків. Слідство вважає, що вони до смерті побили свого знайомого. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася у Салтівському районі міста.
Читайте також: Борються зі шкідниками: чи безпечні препарати розпорошують у Харкові (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: избили, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чоловіка побили біля магазину на Харківщині: одного підозрюваного піймали», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2026 в 15:23;