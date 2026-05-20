Чоловіка побили біля магазину на Харківщині: одного підозрюваного піймали

Суспільство 15:23   20.05.2026
Внаслідок побиття житель Харківщини отримав тяжкі травми. Його шпиталізували у непритомному стані. Правоохоронці вже розшукали одного з ймовірних нападників.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 13 травня поблизу одного з магазинів у селі Водяне Богодухівського району.

Правоохоронці кажуть: отримали повідомлення про госпіталізацію чоловіка з численними ушкодженнями. Потерпілий перебував без свідомості.

«Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички двоє чоловіків нанесли 57-річному потерпілому численні удари руками та ногами», – з’ясували копи.

Поліцейські встановили особу одного з ймовірних нападників. Ним виявився 38-річний житель села Бузова.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.

Наразі правоохоронці встановлюють місцезнаходження іншого фігуранта.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Харкові двох чоловіків. Слідство вважає, що вони до смерті побили свого знайомого. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася у Салтівському районі міста.

