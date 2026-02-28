Live

Побили й залишили помирати в пожежі: чоловіків затримали на Харківщині – НПУ

Суспільство 19:51   28.02.2026
Вікторія Яковенко
Побили й залишили помирати в пожежі: чоловіків затримали на Харківщині – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

В Ізюмі правоохоронці затримали двох чоловіків, які, за даними слідства, побили господаря квартири, підпалили його оселю та залишили потерпілого там.  

У ГУ Нацполіції в Харківській області кажуть: близько опівночі 25 лютого отримали повідомлення про пожежу у місті Ізюм.

Після того, як загоряння загасили, у квартирі правоохоронці виявили тіло 49-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

“Під час спільного вживання алкогольних напоїв між двома чоловіками віком 22 та 32 років і власником квартири виник словесний конфлікт. У ході сварки зловмисники побили господаря помешкання, після чого вийшли на вулицю та продовжили розпивати спиртні напої біля під’їзду. Згодом вони повернулися до квартири, повторно завдали потерпілому тілесних ушкоджень, підпалили майно в одній із кімнат та пішли, залишивши чоловіка у стані алкогольного сп’яніння в небезпечному для життя стані. Унаслідок пожежі та отриманих травм він загинув”, – попередньо встановили в поліції.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи) ККУ. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 10 років тюрми.

Читайте також: Посварилася з родичкою і пішла: у Харкові поліція шукала підлітка

Автор: Вікторія Яковенко
