У Харкові жорстоко побили чоловіка, він помер: підозрюваних вже затримали

Правоохоронці затримали у Харкові двох чоловіків. Слідство вважає, що вони до смерті побили свого знайомого.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася у Салтівському районі міста. Вранці 23 березня правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

«За висновками експертів, причиною смерті стали множинні травми голови та масивна кровотеча», – розповіли в поліції.

За даними слідства, ввечері 22 березня троє чоловіків випивали вдома у одного з них. Під час застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

«У результаті 45-річний чоловік отримав численні удари руками та ногами по голові та тулубу. Після побиття зловмисники вигнали потерпілого з квартири на вулицю та залишили у безпорадному стані. Від отриманих травм він помер», – з’ясували правоохоронці.

Поліцейські розшукали фігурантів. Ними виявилися 47-річний та 44-річний знайомі загиблого.

Їх затримали. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років тюрми.