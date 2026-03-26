Live

У Харкові жорстоко побили чоловіка, він помер: підозрюваних вже затримали

Суспільство 16:08   26.03.2026
Вікторія Яковенко
Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали у Харкові двох чоловіків. Слідство вважає, що вони до смерті побили свого знайомого.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася у Салтівському районі міста. Вранці 23 березня правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

«За висновками експертів, причиною смерті стали множинні травми голови та масивна кровотеча», – розповіли в поліції.

За даними слідства, ввечері 22 березня троє чоловіків випивали вдома у одного з них. Під час застілля між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

«У результаті 45-річний чоловік отримав численні удари руками та ногами по голові та тулубу. Після побиття зловмисники вигнали потерпілого з квартири на вулицю та залишили у безпорадному стані. Від отриманих травм він помер», – з’ясували правоохоронці.

Поліцейські розшукали фігурантів. Ними виявилися 47-річний та 44-річний знайомі загиблого.

Їх затримали. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років тюрми.

Читайте також: Депутат із Куп’янська надав автобуси для вивезення дітей до РФ — вирок суду

Популярно
Ворог сьогодні, 26 березня, не атакував на півночі Харківщини: ГШ на 16:00
26.03.2026, 16:45
26.03.2026, 16:08
26.03.2026, 14:11
26.03.2026, 15:14
26.03.2026, 16:48
26.03.2026, 14:43

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові жорстоко побили чоловіка, він помер: підозрюваних вже затримали», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2026 в 16:08;

