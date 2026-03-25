Депутат із Куп’янська надав автобуси для вивезення дітей до РФ — вирок суду
Суд на Харківщині визнав винним у співпраці з окупаційною владою та організацією вивезення українців на територію РФ депутата Куп’янської районної ради та призначив покарання – сім років тюрми з конфіскацією майна. Після звільнення райцентру ЗСУ колаборант втік до Росії, тож вирок — заочний.
Як повідомляє обласна прокуратура, влітку 2022 року під час окупації Куп’янська депутат добровільно погодився співпрацювати з окупаційною адміністрацією.
До повномасштабного вторгнення він займався пасажирськими перевезеннями, й під час захоплення регіону використав цей ресурс. Для вивезення через закритий пункт пропуску «Довжанський» до Краснодарського краю РФ 214 українців, більшість з яких – діти, він надав чотири автобуси та водіїв, фактично забезпечивши логістику.
Окупанти, натомість намагалися продемонструвати нібито турботу про українців.
Чоловіка визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 ККУ) та сприянні шляхом надання засобів для незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 ККУ).
“Після відбуття строку ув’язнення засудженому ще упродовж 10 років буде заборонено та займатися господарською діяльністю у сфері вантажних та пасажирських перевезень. Оскільки депутат переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку”, – пояснили у прокуратурі.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, суд виніс вирок агенту ФСБ, якого у квітні 2024 року затримали у Харкові. Фігурант наводив ракетно-бомбові атаки росіян по місту. Серед основних цілей були запасні командні пункти та навчальні центри ЗСУ.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: колаборант, куп'янск, новини Харкова, приговор, суд;
Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 17:26;