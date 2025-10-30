Live
  • Чт 30.10.2025
Посадовець лісництва на Харківщині працював на ворога – суд виніс вирок

Суспільство 12:35   30.10.2025
Вікторія Яковенко
Шість років за ґратами проведе 53-річний чоловік. Правоохоронці довели, що він співпрацював з росіянами під час окупації Харківщини.

Засуджений – старший майстер лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство». У Харківській обласній прокуратурі встановили, що після захоплення підприємства військовими РФ воно продовжило функціонувати під контролем окупантів — вже під російською назвою.

«Обвинувачений погодився на пропозицію представників держави-агресорки та обійняв аналогічну посаду у незаконно створеному «лісництві», яке діяло на базі українського держпідприємства», – додали правоохоронці.

Фігурант керував діяльністю підлеглих, забезпечував використання матеріально-технічної бази лісництва в інтересах окупаційної адміністрації, за що отримував винагороду в російських рублях, зазначили в прокуратурі.

«На займаній посаді він перебував до звільнення території ЗСУ. У судовому засіданні чоловік заперечував свою вину», – уточнили правоохоронці.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Йому призначили шість років тюрми з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, управлінням та розпорядженням майном підприємства, строком на 10 років, а також із конфіскацією майна.

Нагадаємо, підозру у підготовці теракту в обласному центрі отримав безробітний 54-річний харків’янин. За даними облпрокуратури, раніше він був одним із антимайданівців і намагався захопити будівлю Харківської обладміністрації у 2014 році. За це він уже поніс кримінальну відповідальність.

Автор: Вікторія Яковенко
