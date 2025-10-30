Посадовець лісництва на Харківщині працював на ворога – суд виніс вирок
Шість років за ґратами проведе 53-річний чоловік. Правоохоронці довели, що він співпрацював з росіянами під час окупації Харківщини.
Засуджений – старший майстер лісу Борівського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство». У Харківській обласній прокуратурі встановили, що після захоплення підприємства військовими РФ воно продовжило функціонувати під контролем окупантів — вже під російською назвою.
«Обвинувачений погодився на пропозицію представників держави-агресорки та обійняв аналогічну посаду у незаконно створеному «лісництві», яке діяло на базі українського держпідприємства», – додали правоохоронці.
Фігурант керував діяльністю підлеглих, забезпечував використання матеріально-технічної бази лісництва в інтересах окупаційної адміністрації, за що отримував винагороду в російських рублях, зазначили в прокуратурі.
«На займаній посаді він перебував до звільнення території ЗСУ. У судовому засіданні чоловік заперечував свою вину», – уточнили правоохоронці.
Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Йому призначили шість років тюрми з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями, управлінням та розпорядженням майном підприємства, строком на 10 років, а також із конфіскацією майна.
Нагадаємо, підозру у підготовці теракту в обласному центрі отримав безробітний 54-річний харків’янин. За даними облпрокуратури, раніше він був одним із антимайданівців і намагався захопити будівлю Харківської обладміністрації у 2014 році. За це він уже поніс кримінальну відповідальність.
