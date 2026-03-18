Міг допомагати РФ ударити по ТЕС: підозрюють колишнього співробітника

Події 10:28   18.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В облуправлінні СБУ повідомили, що затримали ймовірного агента РФ, який міг допомагати ворогові готувати удар по одній із найбільших ТЕС в Україні. 

За версією слідства, ймовірний зрадник – мешканець Чугуївського району, який раніше працював електрозварювальником на цій же ТЕС. У поле зору окупантів чоловік потрапив, публікуючи проросійські наративи в ТГ-каналах.

Встановлено, що фігурант отримав доручення від куратора з рф: з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами. Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт. Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі своїми знайомими”, – пишуть силовики.

Проте співробітники СБУ затримали ймовірного зрадника ще на початку його шпигунства. Під час обшуків у нього також знайшли смартфон із доказами співпраці з Росією.

“Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі”, – додали у СБУ.

Читайте також: Наводив удари по Харкову: безробітний городянин проведе у в’язниці 15 років

  • • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 10:28;

