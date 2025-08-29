Ситуація залишається складною – ОТУВ «Харків» про добу та втрати ворога
ОТУВ «Харків» у традиційному ранковому зведенні повідомив, що оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається складною.
За даними захисників, минулої доби окупанти завдали двох авіаударів з використанням 20 НАР, здійснили 102 обстріли позицій, з них 52 удари дронами-камікадзе.
За добу українські воїни знешкодили 14 військових РФ. Росіяни втратили знищеними та пошкодженими 54 одиниці озброєння та військової техніки, з них: одну артилерійську систему, сім автомобілів, 42 БпЛА, чотири одиниці спеціальної техніки.
Знищено: 51 укриття для особового складу, п’ять стартових позицій запуску БпЛА, одне місце зберігання БП та пункт управління.
Нагадаємо, вранці в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли про успіхи росіян на півночі Харківської області. За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 серпня, свідчать про те, що ворожі війська нещодавно просунулися на схід від Козачої Лопані вздовж автомагістралі E-105 «Харків-Бєлгород».
