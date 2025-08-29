Ситуация остается сложной – ОТГВ «Харьков» о сутках и потерях врага

ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке сообщил, что оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной.

По данным защитников, за прошедшие сутки оккупанты нанесли два авиаудара с использованием 20 НАР, совершили 102 обстрела позиций, из них 52 удара дронами-камикадзе.

За сутки украинские воины обезвредили 14 военных РФ. Россияне потеряли уничтоженными и поврежденными 54 единицы вооружения и военной техники, из них одну артиллерийскую систему, семь автомобилей, 42 БпЛА, четыре единицы специальной техники.

Уничтожено: 51 укрытие для личного состава, пять стартовых позиций запуска БпЛА, одно место хранения БП и пункт управления.

Напомним, утром в Институте изучения войны (ISW) сообщали об успехах россиян на севере Харьковской области. По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 августа, свидетельствуют о том, что вражеские войска недавно продвинулись восточнее Казачьей Лопани вдоль автомагистрали E-105 «Харьков-Белгород».