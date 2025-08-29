Бои утихли: на севере Харьковщины снизилась интенсивность атак РФ
О том, где в течение суток пыталась прорваться РФ на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ утром 29 августа.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали два боя около Глубокого и Волчанска.
Тогда как на Купянском – россияне атаковали пять раз в районе Западного, Синьковки, Голубовки и Загрызово.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение. Вчера противник нанес три ракетных и 70 авиационных ударов, применив 36 ракет и сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5358 обстрелов, в том числе 102 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6205 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.
Потери ВС РФ следующие:
