Тяжелее было на севере от Харькова: Генштаб сообщает о боях в регионе

В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 18 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.

На севере области россияне штурмовали позиции ВСУ 13 раз в районе Старицы, Волчанска, Вильчи, Гранова, Терновой, Лимана и Колодезного.

На Купянском – СОУ отбили пять атак Купянска, Куриловки, Боровой, Колесниковки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 296 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник совершил 76 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7089 дронов-камикадзе и осуществил 2568 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 36 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян: