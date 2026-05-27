Тяжелее было на севере от Харькова: Генштаб сообщает о боях в регионе
В течение минувших суток на Харьковщине зафиксировали 18 боестолкновений, передает Генштаб ВСУ.
На севере области россияне штурмовали позиции ВСУ 13 раз в районе Старицы, Волчанска, Вильчи, Гранова, Терновой, Лимана и Колодезного.
На Купянском – СОУ отбили пять атак Купянска, Куриловки, Боровой, Колесниковки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 296 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник совершил 76 авиационных ударов, сбросив 239 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7089 дронов-камикадзе и осуществил 2568 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 36 из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.
Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:
Читайте также: Ночной «прилет» в Харькове: повреждена гражданская инфраструктура
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Тяжелее было на севере от Харькова: Генштаб сообщает о боях в регионе», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 08:10;