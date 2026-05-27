Календарь 06:00   27.05.2026
Сегодня 27 мая 2026: какой праздник и день в истории

27 мая в Украине – День Сил специальных операций ВСУ. В мире – день экстренной медицинской помощи. В этот день 1753 года в Киеве завершили строительство Андреевской церкви. В 1885-м в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко. В 1905-м началось Цусимское сражение, в котором японская эскадра уничтожила российский флот.  В 1926-м установили памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну. В 1930-м – запатентовали скотч. В 1937-м в США открыли мост «Золотые ворота». В 2022-м в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с начала вторжения станций метро. В 2023-м на Харьковщине произошло настоящее чудо – живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужичук из села Скрипаи, которая провела в лесу трое суток.

Праздники и памятные даты 27 мая

27 мая в Украине – День Сил специальных операций ВСУ.

В мире – Всемирный день экстренной медицинской помощи.

Последняя среда мая – это Всемирный день выдры.

Также сегодня: Международный день маркетинга, День защиты от Солнца, День рождения скотча.

27 мая в истории

27 мая 1753 года в Киеве завершили строительство Андреевской церкви. Подробнее.

27 мая 1885 года в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко. Подробнее.

27 мая 1905 года началось разгромное для россиян двухдневное Цусимское сражение. Оно стало последним в российско-японской войне, ведь от флота россиян по его результатам почти ничего не осталось. Подробнее.

27 мая 1926 года в США открыли памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру. Подробнее.

27 мая 1930 года был запатентован скотч. Автор изобретения – американец Ричард Дрю. Подробнее.

27 мая 1937 года в Сан-Франциско торжественно открыли один из самых известных мостов мира – жемчужину США «Золотые ворота». Подробнее.

Мост Золотые Ворота в Сан-Франциско
Фото: Aaron Logan/lightmatter.net

27 мая 2022 года в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с началом вторжения станций метро — «Академика Павлова», «Студенческую» и «Героев труда». Подробнее.

27 мая 2023 года в Харьковской области произошло настоящее чудо — живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужичук из села Скрипаи. Подробнее.

Виолетта Мужечук
Фото: facebook Владимира Тимошко

Церковный праздник 27 мая

27 мая чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Подробнее.

Народные приметы 27 мая

Какая погода 27 мая – таким будет лето.

Если закат красный, то ждите переменную погоду.

Если соловьи поют – будет богатый урожай.

Что нельзя делать 27 мая

Нельзя ссориться.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Нельзя отказывать в помощи.

Автор: Оксана Горун
