Сегодня 27 мая 2026: какой праздник и день в истории
27 мая в Украине – День Сил специальных операций ВСУ. В мире – день экстренной медицинской помощи. В этот день 1753 года в Киеве завершили строительство Андреевской церкви. В 1885-м в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко. В 1905-м началось Цусимское сражение, в котором японская эскадра уничтожила российский флот. В 1926-м установили памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну. В 1930-м – запатентовали скотч. В 1937-м в США открыли мост «Золотые ворота». В 2022-м в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с начала вторжения станций метро. В 2023-м на Харьковщине произошло настоящее чудо – живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужичук из села Скрипаи, которая провела в лесу трое суток.
Праздники и памятные даты 27 мая
27 мая в Украине – День Сил специальных операций ВСУ.
В мире – Всемирный день экстренной медицинской помощи.
Последняя среда мая – это Всемирный день выдры.
Также сегодня: Международный день маркетинга, День защиты от Солнца, День рождения скотча.
27 мая в истории
27 мая 1753 года в Киеве завершили строительство Андреевской церкви. Подробнее.
27 мая 1885 года в Харькове родился генерал-хорунжий армии УНР Николай Удовиченко. Подробнее.
27 мая 1905 года началось разгромное для россиян двухдневное Цусимское сражение. Оно стало последним в российско-японской войне, ведь от флота россиян по его результатам почти ничего не осталось. Подробнее.
27 мая 1926 года в США открыли памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру. Подробнее.
27 мая 1930 года был запатентован скотч. Автор изобретения – американец Ричард Дрю. Подробнее.
27 мая 1937 года в Сан-Франциско торжественно открыли один из самых известных мостов мира – жемчужину США «Золотые ворота». Подробнее.
27 мая 2022 года в Харькове открыли для пассажиров последние три из закрытых с началом вторжения станций метро — «Академика Павлова», «Студенческую» и «Героев труда». Подробнее.
27 мая 2023 года в Харьковской области произошло настоящее чудо — живой нашли двухлетнюю Виолетту Мужичук из села Скрипаи. Подробнее.
Церковный праздник 27 мая
27 мая чтят память священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. Подробнее.
Народные приметы 27 мая
Какая погода 27 мая – таким будет лето.
Если закат красный, то ждите переменную погоду.
Если соловьи поют – будет богатый урожай.
Что нельзя делать 27 мая
Нельзя ссориться.
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
Нельзя отказывать в помощи.
• Дата публикации материала: 27 мая 2026 в 06:00;