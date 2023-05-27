«Виолетта жива, мы ее нашли» – начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Тимошко

Двухлетнюю девочку из села Скрипаи нашли живой, сообщил начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко. Девочку искали 1000 человек.

«Мы каждый день молились, чтобы девочку нашли живой. Виолетта жива, мы ее нашли. Сегодня на ее поиски вышло около 1000 человек. Это полицейские, спасатели, военные, волонтеры, местные жители. Мы прочесали леса, посадки. Осмотрели каждый кустик, проверили все водоемы. Виолетта жива, и это счастье. Это результат совместной работы. Благодарен всем за столь изнурительную, но блестящую и результативную работу. Врачи оказывают девочке медицинскую помощь. Спасибо всем. Живи, девочка!» – написал Тимошко.

В полиции сообщили, что девочку нашли в лесу. Она живая, но очень уставшая, с сильной жаждой и голодная. Противоправные действия в отношении ребенка не были совершены, Виолетта слишком далеко ушла от дома и потерялась. Сейчас найденного малыша осматривают врачи.