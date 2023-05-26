Мама пропавшей на Харьковщине Виолетты говорит, что ребенка похитили – СМИ

Между тем, поисковики повторно прочесывают лес и водоемы вокруг села Скрипаи на Харьковщине, сообщает ТСН.

Виолетта Мужичук пропала со двора дома еще 23 мая вечером. Четыре сотни волонтеров, правоохранителей и спасателей уже четвертые сутки обыскивают село и близлежащие лесополосы, впрочем, пока результатов нет.

Следы девочки нашли в лесу

Поисковики уже обследовали 100 квадратных километров леса, сообщает 24 канал. Водолазы вторично проверяют водоемы возле села. Привлекали поисковых собак, а ночью территорию осматривали с тепловизорами. Дело в том, что территория очень сложна для поиска, рядом Гомильшанские леса. Малышка еще не говорит, поэтому не может позвать на помощь.

“Так, как это третьи сутки, и ребенок вряд ли будет в сознании. Она, скорее всего, где-то лежит. Просматриваем места, где она могла лечь, обратиться калачиком или просто лежать — ямы, травой прикрытая”, — говорят поисковики.

“Ребенок такого возраста может даже не выйти на тропу, когда его ищут люди и зовут. Бывает такое, что даже если увидит взрослого, ребенок может попытаться спрятаться. Маленькие дети, которые исчезают в возрасте 2-3 лет – шансы на второй-третий день критически снижаются”, — говорят поисковики.

В полиции сообщили, что отрабатывают разные версии исчезновения Виолетты. Ее следы обнаружили в лесу.

«Сейчас максимально стараемся пройти по всему лесу. Но там такие кустарники, что, по нашему мнению, ребенок не мог там пройти. Но все равно мы просматриваем каждый метр, каждый сантиметр. Очень тщательно по несколько раз», — констатировал Павел Калган, начальник отдела полиции №2 Чугуевского районного управления полиции.

Территорию специалисты разделили на квадраты, ее продолжают обследовать как с земли, так и с воздуха.

Возможно, ребенка похитили

Последний раз ребенка видели вечером 23 мая. Девочка вместе с братом-близнецом играла во дворе собственного дома. В дом мальчик вошел уже один. “Я вышла, а ее нет нигде. Я по соседям, я в центре, я по туалетам. Ему 2,5 года, я говорю: “Где Виолетта? Виоллетту забрали?”. Я спрашиваю: «Виолету забрали на машине?» Он говорит, что да”, — рассказала мама ребенка Карина Локотош.

Женщина уверена, что ребенка украли, ведь в тот день соседи слышали, как по их улице проехала машина, здесь они редко ездят.

«И я начала кричать, что она исчезла. Виолетта, Виолетта! Она боится машин, впадает в ступор. А почему такой страх? У нас здесь были прилеты, шелестело. Были прилеты, я же ее в погреб, ночевали в погребе. Бухало, бахкало. И только бахнуло – она уже лежит», – объяснила Карина Локотош.

В семье четверо детей. Уже год как мать сама ухаживает за ними, ведь отец пошел воевать. Как узнал, что случилось, сразу же поехал домой и присоединился к поискам. Мать дежурит дома на случай, если дочь вернется.