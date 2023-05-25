Вторые сутки ищут 2-летнюю Виолетту. Полиция Харьковщины прочесала лес и пруд

Более 200 копов, сотрудники Управления уголовного розыска, волонтеры и неравнодушные граждане продолжают прочесывать местность, проверять дома, заброшенные здания, колодцы, лесополосу и водоемы, сообщила Харьковская областная полиция.

23 мая 2-летняя Виолетта Мужечук во дворе дома в селе Скрипаи играла с братом-близнецом без присмотра взрослых и ушла в неизвестном направлении.

Ее приметы: ростом 90-110 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза.

Была одета в красную кофту и белые брюки.

Особых примет нет, боится автомобилей.



Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о разыскиваемой, просим сообщить по телефонам:

102, +380503055233 (дежурный ОП № 2 Чугуевского РУП), (057)7308300, +380684739530 (тел. дежурных частей УКР и ГУНП в Харьковской области), + 380675411000 им способом.

«Конфиденциальность и денежное вознаграждение за информацию, которая будет способствовать установлению местопребывания малолетней Мужечук В.В., гарантированы!» — подчеркнули в полиции.