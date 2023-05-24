Live
  • Среда 24.05.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.4
    • 🟢

Уже сутки на Харьковщине сотни людей ищут двухлетнюю Виолетту (фото, видео)

Общество 21:00   24.05.2023
Елена Нагорная
Уже сутки на Харьковщине сотни людей ищут двухлетнюю Виолетту (фото, видео) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Поиски пропавшей в селе Скрипаи Чугуевского района Харьковщины двухлетней Виолетты Мужечук продолжаются около суток. В операции задействованы сотни людей, однако ребенка до сих пор не нашли.

Семья девочки — многодетная, рассказала Татьяна Лысак, староста округа, в который входит село Скрипаи. Отец защищает страну от российских захватчиков, а мать занимается детьми дома, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам Лысак, 23 мая Виолетта гуляла во дворе со своим братом-близнецом. Мать заметила, что мальчик прибежал в дом, а девочки нет. Женщина сразу обратилась в полицию и ГСЧС.

Читайте также: Пропавшего ребенка на Харьковщине ищет сотня людей: девочка может быть в лесу

Сейчас девочку ищут более 300 полицейских, 70 волонтеров, 50 бойцов ГСЧС, работники лесхоза, жители села и близлежащих населенных пунктов. Правоохранители прочесали лес недалеко от дома пропавшего ребенка, местность, водоем. Сейчас проводят опрос и обход жителей села. Проверяют все здания, дворы, заброшенные дома и колодцы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Виолетте Мужечук, просят сообщить в ОП №2 Чугуевского РУП ГУНП, по телефонам 102, +380503055233 или другим удобным способом.


Фото, видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:29
С начала года в Харькове убрали более 20 стихийных свалок
18:43
Армия РФ снова пыталась наступать в районе Масютовки на Харьковщине — Генштаб
18:34
С 1 сентября ряд школ может перейти на смешанную или офлайн-форму — Синегубов
17:51
Безопасно ли посещать Харьковский зоопарк: позиция Синегубова
17:44
Годовалый ребенок пострадал в ДТП под Харьковом, его госпитализировали

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Уже сутки на Харьковщине сотни людей ищут двухлетнюю Виолетту (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 21:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поиски пропавшей в селе Скрипаи Чугуевского района Харьковщины двухлетней Виолетты Мужечук продолжаются около суток. В операции задействованы сотни людей, однако ребенка до сих пор не нашли.".