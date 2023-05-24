Уже сутки на Харьковщине сотни людей ищут двухлетнюю Виолетту (фото, видео)

Поиски пропавшей в селе Скрипаи Чугуевского района Харьковщины двухлетней Виолетты Мужечук продолжаются около суток. В операции задействованы сотни людей, однако ребенка до сих пор не нашли.

Семья девочки — многодетная, рассказала Татьяна Лысак, староста округа, в который входит село Скрипаи. Отец защищает страну от российских захватчиков, а мать занимается детьми дома, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По словам Лысак, 23 мая Виолетта гуляла во дворе со своим братом-близнецом. Мать заметила, что мальчик прибежал в дом, а девочки нет. Женщина сразу обратилась в полицию и ГСЧС.

Сейчас девочку ищут более 300 полицейских, 70 волонтеров, 50 бойцов ГСЧС, работники лесхоза, жители села и близлежащих населенных пунктов. Правоохранители прочесали лес недалеко от дома пропавшего ребенка, местность, водоем. Сейчас проводят опрос и обход жителей села. Проверяют все здания, дворы, заброшенные дома и колодцы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о Виолетте Мужечук, просят сообщить в ОП №2 Чугуевского РУП ГУНП, по телефонам 102, +380503055233 или другим удобным способом.



Фото, видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области