Уже сутки на Харьковщине сотни людей ищут двухлетнюю Виолетту (фото, видео)
Поиски пропавшей в селе Скрипаи Чугуевского района Харьковщины двухлетней Виолетты Мужечук продолжаются около суток. В операции задействованы сотни людей, однако ребенка до сих пор не нашли.
Семья девочки — многодетная, рассказала Татьяна Лысак, староста округа, в который входит село Скрипаи. Отец защищает страну от российских захватчиков, а мать занимается детьми дома, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По словам Лысак, 23 мая Виолетта гуляла во дворе со своим братом-близнецом. Мать заметила, что мальчик прибежал в дом, а девочки нет. Женщина сразу обратилась в полицию и ГСЧС.
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Сейчас девочку ищут более 300 полицейских, 70 волонтеров, 50 бойцов ГСЧС, работники лесхоза, жители села и близлежащих населенных пунктов. Правоохранители прочесали лес недалеко от дома пропавшего ребенка, местность, водоем. Сейчас проводят опрос и обход жителей села. Проверяют все здания, дворы, заброшенные дома и колодцы.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о Виолетте Мужечук, просят сообщить в ОП №2 Чугуевского РУП ГУНП, по телефонам 102, +380503055233 или другим удобным способом.
Фото, видео: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поиски пропавшей в селе Скрипаи Чугуевского района Харьковщины двухлетней Виолетты Мужечук продолжаются около суток. В операции задействованы сотни людей, однако ребенка до сих пор не нашли.".