Пропавшего ребенка на Харьковщине ищет сотня людей: девочка может быть в лесу
На Харьковщине развернули масштабную поисковую операцию в районе села Скрипаи Слобожанской громады. Там вечером 23 мая исчезла девочка, которой нет и трех лет.
«По состоянию на 09:00 23 мая ведутся поисковые работы в с. Скрипаи Слобожанской громады на Харьковщине, где накануне исчез двухлетний ребенок (2020 года рождения). По предварительным данным местных жителей, она могла попасть в окружающие лесные насаждения, что затрудняет поиски», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всю ночь поиски вели волонтеры и полиция. К процессу присоединились 33 спасателя ГСЧС с 5 единицами техники и квадрокоптером. Также на месте кинологи.
«В общей сложности привлечены около 100 человек», — отметили спасатели.
Напомним, Виолетта Мужечук исчезла около 19:00 23 мая. Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: 102, 050-305-52-33 или другим удобным способом.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 10:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине развернули масштабную поисковую операцию в районе села Скрипаи Слобожанской громады. Там вечером 23 мая исчезла девочка, которой нет и трех лет".