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На Харьковщине пропала маленькая девочка, полиция и волонтеры искали всю ночь

Происшествия 07:41   24.05.2023
Оксана Горун
На Харьковщине пропала маленькая девочка, полиция и волонтеры искали всю ночь Фото: ГУНП в Харьковской области

Полиция на Харьковщине объявила в розыск Виолетту Мужечук, которой 2,5 года. Девочка пропала вечером 23 мая в селе Скрипаи Чугуевского района. Ночные поиски на местности не дали результатов.

«Сотрудники ОП № 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области устанавливают местонахождение Виолетты Мужечук, 2020 года рождения. Жительница села Скрипаи 23 мая в 19:00 исчезла со двора домовладения. Приметы: ростом 90-110 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза. Была одета в красную кофту и белые брюки», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Волонтеры поискового отряда «Милена» добавили к характеристике ребенка, что она боится автомобилей.

По данным волонтеров, поиски шли всю ночь.

«На эту минуту в поиске принимает участие ориентировочно 70 человек, включая координаторов ПРЗ «Милена», кинологов ОО «Щит», МЧС, Полиция, а также четыре квадрокоптера, три из которых оборудованы тепловизорами», — сообщили в чате поиска девочки в 4:30 утра 24 мая.э

Сейчас принимают решение о сборе добровольцев для продолжения поисков. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Виолетты, просят сообщить по телефонам: 102, 050-305-52-33 или другим удобным способом.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 07:41;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция на Харьковщине объявила в розыск Виолетту Мужечук, которой 2,5 года. Девочка пропала вечером 23 мая в селе Скрипаи Чугуевского района. Ночные поиски на местности не дали результатов".