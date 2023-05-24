На Харківщині зникла маленька дівчинка, поліція та волонтери шукали всю ніч

Поліція на Харківщині оголосила у розшук Віолетту Мужечук, якій 2,5 року. Дівчинка пропала ввечері 23 травня у селі Скрипаї Чугуївського району. Нічні пошуки на місцевості не дали результатів.

“Співробітники ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області встановлюють місцезнаходження Віолетти Мужечук, 2020 року народження. Мешканка села Скрипаї 23 травня о 19:00 зникла з подвір’я домоволодіння. Прикмети на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі.

Була одягнута у червону кофту та білі штани”, — повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Волонтери пошукового загону “Мілена” додали до характеристики дитини, що вона боїться автомобілів.

За даними волонтерів, пошуки тривали всю ніч.

“На цю хвилину в пошуку бере участь орієнтовно 70 чоловік, включно координаторів ПРЗ “Мілена”, кінологів ГО “Щит”, МЧС, Поліція, а також чотири квадрокоптери три з яких обладнані тепловізорами”, – повідомили в чаті пошуку дівчинки о 4:30 ранку 24 травня.

Наразі приймають рішення про збір добровольців для продовження пошуків. Усіх, хто щось знає про місцеперебування Віолетти, просять повідомити за телефонами: 102, 050-305-52-33 або в інший зручний спосіб.