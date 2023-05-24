Зниклу дитину на Харківщині шукає сотня людей: дівчинка може бути в лісі
На Харківщині розгорнули масштабну пошукову операцію в районі села Скрипаї Слобожанської громади. Там увечері 23 травня зникла дівчинка, якій немає і трьох років.
“Станом на 09:00 23 травня тривають пошукові роботи у с. Скрипаї Слобожанської громади на Харківщині, де напередодні зникла дворічна дитина (2020 року народження). За попередніми даними місцевих мешканців вона могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Усю ніч пошуки проводили волонтери та поліція. До процесу приєдналися 33 рятувальники ДСНС із п’ятьма одиницями техніки та квадрокоптером. Також на місці кінологи.
“Загалом залучено близько 100 осіб”, – зазначили рятувальники.
Нагадаємо, Віолетта Мужечук зникла близько 19:00 23 травня. Усіх, хто щось знає про місцеперебування дитини, просять повідомити за телефонами: 102, 050-305-52-33 або в інший зручний спосіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 10:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині розгорнули масштабну пошукову операцію в районі села Скрипаї Слобожанської громади. Там увечері 23 травня зникла дівчинка, якій немає і трьох років".