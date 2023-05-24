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Зниклу дитину на Харківщині шукає сотня людей: дівчинка може бути в лісі

Події 10:27   24.05.2023
Оксана Горун
Зниклу дитину на Харківщині шукає сотня людей: дівчинка може бути в лісі

На Харківщині розгорнули масштабну пошукову операцію в районі села Скрипаї Слобожанської громади. Там увечері 23 травня зникла дівчинка, якій немає і трьох років.

“Станом на 09:00 23 травня тривають пошукові роботи у с. Скрипаї Слобожанської громади на Харківщині, де напередодні зникла дворічна дитина (2020 року народження). За попередніми даними місцевих мешканців вона могла потрапити у навколишні лісові насадження, що ускладнює пошуки”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усю ніч пошуки проводили волонтери та поліція. До процесу приєдналися 33 рятувальники ДСНС із п’ятьма одиницями техніки та квадрокоптером. Також на місці кінологи.

Пошук на місцевості

“Загалом залучено близько 100 осіб”, – зазначили рятувальники.

Нагадаємо, Віолетта Мужечук зникла близько 19:00 23 травня. Усіх, хто щось знає про місцеперебування дитини, просять повідомити за телефонами: 102, 050-305-52-33 або в інший зручний спосіб.

Пошук на місцевості 2

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 10:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині розгорнули масштабну пошукову операцію в районі села Скрипаї Слобожанської громади. Там увечері 23 травня зникла дівчинка, якій немає і трьох років".