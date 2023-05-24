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Уже добу на Харківщині сотні людей шукають дворічну Віолетту (фото, відео)

Суспільство 21:00   24.05.2023
Олена Нагорна
Уже добу на Харківщині сотні людей шукають дворічну Віолетту (фото, відео)

Пошуки зниклої в селі Скрипаї Чугуївського району дворічної Віолетти Мужечук тривають близько доби. В операції задіяні сотні людей, проте дитину досі не знайшли.

Родина дівчинки – багатодітна, розповіла Тетяна Лисак, староста округу, до якого входить село Скрипаї. Батько захищає країну від російських загарбників, а мати доглядає дітей удома, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За словами Лисак, 23 травня Віолетта гуляла у дворі зі своїм братом-близнюком. Мати помітила, що хлопчик прибіг у будинок, а дівчинки немає. Жінка одразу звернулася в поліцію та ДСНС.

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Наразі дівчинку шукають понад 300 поліцейських, 70 волонтерів, 50 бійців ДСНС, працівники лісгоспу, мешканці села та прилеглих населених пунктів. Правоохоронці прочесали ліс недалеко від будинку зниклої дитини, місцевість, водоймище. Наразі проводять опитування та обхід мешканців села. Перевіряють усі будівлі, двори, покинуті доми та колодязі.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про Віолетту Мужечук, просять повідомити у ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом.


Фото, відео: ГУ Нацполіції у Харківській області

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 21:00;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пошуки зниклої в селі Скрипаї Чугуївського району дворічної Віолетти Мужечук тривають близько доби. В операції задіяні сотні людей, проте дитину досі не знайшли.".