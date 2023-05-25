Другу добу шукають 2-річну Віолетту. Поліція Харківщини прочісує ліс і озеро

Понад 200 копів, співробітники Управління карного розшуку, волонтери та небайдужі громадяни продовжують прочісувати місцевість, перевіряти будинки, покинуті будівлі, колодязі, лісосмугу та водоймища, повідомила Харківська обласна поліція.

23 травня 2-річна Віолетта Мужечук на подвір’ї дому у селі Скрипаї гралась з братом-близнюком без догляду дорослих та пішла у невідомому напрямку.

Її прикмети: на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі.

Була одягнута у червону кофту та білі штани.

Особливих прикмет не має, боїться автомобілів.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити за телефонами:

102, +380503055233 (черговий ВП № 2 Чугуївського РУП), (057)7308300, +380684739530 (тел. чергових частин УКР та ГУНП в Харківській області), + 380675411000 (заступник начальника УКР ГУНП в Харківській області Бойко Олег Петрович) або іншим зручним способом.

«Конфіденційність та грошова винагорода за інформацію, яка сприятиме встановленню місця перебування малолітньої Мужечук В.В., гарантовані!» – наголосили в поліції.