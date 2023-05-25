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Другу добу шукають 2-річну Віолетту. Поліція Харківщини прочісує ліс і озеро

Події 17:28   25.05.2023
Оксана Якушко
Другу добу шукають 2-річну Віолетту. Поліція Харківщини прочісує ліс і озеро

Понад 200 копів, співробітники Управління карного розшуку, волонтери та небайдужі громадяни продовжують прочісувати місцевість, перевіряти будинки, покинуті будівлі, колодязі, лісосмугу та водоймища, повідомила Харківська обласна поліція. 

Зникла Віолетта Музичук

23 травня 2-річна Віолетта Мужечук на подвір’ї дому у селі Скрипаї гралась з братом-близнюком без догляду дорослих та пішла у невідомому напрямку.

Її прикмети: на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі.

Була одягнута у червону кофту та білі штани.

Особливих прикмет не має, боїться автомобілів.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити за телефонами:

102, +380503055233 (черговий ВП № 2 Чугуївського РУП), (057)7308300, +380684739530 (тел. чергових частин УКР та ГУНП в Харківській області), + 380675411000 (заступник начальника УКР ГУНП в Харківській області Бойко Олег Петрович) або іншим зручним способом.

«Конфіденційність та грошова винагорода за інформацію, яка сприятиме встановленню місця перебування малолітньої Мужечук В.В., гарантовані!» – наголосили в поліції.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2023 в 17:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 200 копів, співробітники Управління карного розшуку, волонтери та небайдужі громадяни продовжують прочісувати місцевість, перевіряти будинки, покинуті будівлі, колодязі, лісосмугу та водоймища, повідомила Харківська обласна поліція. ".