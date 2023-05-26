Мама зниклої на Харківщині Віолетти каже, що дитину викрали – ЗМІ

Тим часом, пошуковці повторно прочісують ліс та водойми навколо села Скрипаї на Харківщині, повідомляє ТСН.

Віолетта Мужичук зникла із двору будинку ще 23 травня увечері. Чотири сотні волонтерів, правоохоронців та рятувальників вже четверту добу обшукують село та прилеглі лісосмуги, втім, поки що результатів немає.

Сліди дівчинки знайшли у лісі

Пошуковики вже обстежили 100 квадратних кілометрів лісу, повідомляє 24 Канал. Водолази вдруге перевіряють водойми біля села. Крім цього, залучали пошукових собак, а вночі територію оглядали з тепловізорами. Річ у тім, що територія дуже складна для пошуку, поруч Гомільшанські ліси. Малеча ще не говорить, відтак не може покликати на допомогу.

“Так, як це третя доба і дитина навряд чи буде у свідомості. Він швидше за все десь лежить. Переглядаємо місця, де вона могла лягти, звернутися калачиком, або просто лежати – ями, травою прикрита”, – кажуть пошуковці.

“Дитина такого віку може навіть не вийти на стежку, коли її шукають люди і кличуть. Буває таке, що навіть, якщо побачить дорослого, дитина може спробувати сховатися. Маленькі діти, які зникають у віці 2-3 років – шанси на другий- третій день критично знижуються”, – кажуть у пошуковій групі.

У поліції повідомили, що відпрацьовують різні версії зникнення Віолетти. Її сліди знайшли в лісі.

“Зараз максимально намагаємося пройти по всьому лісі. Але там такі чагарники, що на нашу думку, дитина не могла там пройти. Але все одно ми продивляємося кожен метр, кожен сантиметр. Дуже ретельно по декілька разів”, – констатував Павло Калган, начальник відділу поліції №2 Чугуївського районного управління поліції.

Територію фахівці розділили на квадрати, її продовжують обстежувати як із землі, так і з повітря.

Можливо, дитину викрали

Востаннє дитину бачили ввечері 23 травня. Дівчинка разом з братом-близнюком гралася на власному подвірʼї. У хату хлопчик зайшов вже один. “Я вийшла, а її нема ніде. Я по сусідах, я в центр, я по туалетах. Йому 2,5 года, я кажу: “Де Віолетта? Віоллєту забрали?”. Я запитую: “Віоллєту забрали на машині?” Він каже, що так”, – каже мама дитини Карина Локотош.

Жінка певна, що дитину викрали, адже того дня сусіди чули, як по їхній вулиці проїхала машина, тут вони їздять рідко.

«І я тоді почала кричати, що вона зникла. Віолета, Віолета! Вона боїться машин, впадає в ступор. А з чого такий страх? У нас тут були прильоти, шелестіло. Були прильоти, я ж її в погріб, ночували в погребі. Бухкало, бахкало. І тільки бахнуло – вона вже лежить», – пояснила Карина Локотош.

В родині четверо дітей. Вже рік як мати доглядає їх самотужки, адже батько пішов воювати. Як дізнався, що трапилось одразу ж поїхав додому та доєднався до пошуків. Мати чергує вдома на випадок якщо донька повернеться.