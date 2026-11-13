Сильний вітер та +8: прогноз погоди на 14 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на суботу, 14 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Вночі та вранці вируватиме вітер.

На Харківщині буде хмарно з проясненнями 🌥. Уночі буде йти дощ, але вдень істотних опадів не очікується.

Вітер прогнозують західної чверті ➡️, 9 – 14 м/с, вночі та вранці пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 5 – 10° тепла.

У Харкові також уночі буде йти дощ 🌧. Вдень без істотних опадів.

Синоптики попереджають про сильний вітер, західну чверть ➡️, 9 – 14 м/с, з поривами вночі та вранці 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря протягом доби триматиметься на позначці 6 – 8° тепла.

Нагадаємо, цієї осені у Харкові комунальники висаджують 150 тисяч цибулин тюльпанів, які вдалося зберегти з минулого сезону. Зокрема, близько 3,5 тисяч білих квітів з’являться під годинником у Саржиному яру, а також на його схилах та біля джерела.