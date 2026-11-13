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Сильний вітер та +8: прогноз погоди на 14 листопада у Харкові та області

Погода 19:50   13.11.2026
Тетяна Литвіна
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Сильний вітер та +8: прогноз погоди на 14 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на суботу, 14 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Вночі та вранці вируватиме вітер.

На Харківщині буде хмарно з проясненнями 🌥. Уночі буде йти дощ, але вдень істотних опадів не очікується.
Вітер прогнозують західної чверті ➡️, 9 – 14 м/с, вночі та вранці пориви 💨 15 – 20 м/с.
Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 5 – 10° тепла.

У Харкові також уночі буде йти дощ 🌧. Вдень без істотних опадів.
Синоптики попереджають про сильний вітер, західну чверть ➡️, 9 – 14 м/с, з поривами вночі та вранці 💨 15 – 20 м/с.
Температура повітря протягом доби триматиметься на позначці 6 – 8° тепла.

погода попередження

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Нагадаємо, цієї осені у Харкові комунальники висаджують 150 тисяч цибулин тюльпанів, які вдалося зберегти з минулого сезону. Зокрема, близько 3,5 тисяч білих квітів з’являться під годинником у Саржиному яру, а також на його схилах та біля джерела.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2026 в 19:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на суботу, 14 листопада, повідомили у Гідрометцентрі Харківської та Луганської областей. Вночі та вранці вируватиме вітер.".