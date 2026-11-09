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Обманював військових та волонтерів: харків’янин отримав два роки за ґратами

Події 17:58   09.11.2026
Тетяна Литвіна
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Обманював військових та волонтерів: харків’янин отримав два роки за ґратами

За апеляцією прокуратури харків’янин отримав два роки позбавлення волі. Суд встановив, що чоловік продав 13 відсутніх автомобілів для ЗСУ та обдурив волонтерів та військових на 1,1 мільйона гривень.

В обласній прокуратурі розповіли, що з вересня 2022 по березень 2023 року мешканець Харкова розміщував на популярних торгових онлайн-платформах оголошення про продаж автомобілів на потреби Збройних Сил України. Пропонував авто марки Toyota, Mitsubishi, Nissan, Volkswagen та інші. Насправді ніякого транспорту він не мав, і передавати його покупцям він не збирався.

Потенційними клієнтами були волонтери та військовослужбовці, які шукали авто для виконання бойових завдань. Харків’янин переконував їх перераховувати передоплату чи повну вартість машин, після чого зникав.

Загалом харків’янин обдурив 13 людей. Загальна сума завданих їм збитків перевищила 1,1 млн гривень.

У квітні 2026 року Лозівський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у шахрайстві, вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. 2 ст. 190 КК України), та засудив до 3 років позбавлення волі. Однак від відбування покарання звільнив, врахувавши каяття, відшкодування збитків та придбання автомобіля для однієї з військових частин.

Прокуратура не погодилася з цим рішення та оскаржила його.

Харківський апеляційний суд погодився з доводами прокуратури та ухвалив новий вирок – 2 роки позбавлення волі з реальним відбуванням покарання. Вирок набув чинності з його оголошення.

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Нагадаємо, волонтер організації «Спасіння тварин Харків» Джессі Адамс евакуював тварин із Краматорська, коли ворожий FPV-дрон атакував евакуаційну машину. Джессі отримав тяжкі травми та помер у лікарні.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2026 в 17:58;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За апеляцією прокуратури харків’янин отримав два роки позбавлення волі. Суд встановив, що чоловік продав 13 відсутніх автомобілів для ЗСУ.".