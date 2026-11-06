Суд поставив крапку у справі про елітні авто сім’ї екс-глави ТЦК Харківщини

Верховний суд підтвердив стягнення понад 4 млн грн активів родини екскерівника Харківського обласного ТЦК — автомобілів Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та BMW X6 2023 року.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив без змін рішення Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Йдеться про два автомобілі – BMW X6 2023 року випуску та Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску. Їхня загальна вартість становить понад 4,85 млн грн.

Протягом 2023-2024 років автомобілі придбали близькі родичі військовослужбовця. На той час він обіймав посаду начальника районного ТЦК та СП, а потім – в. о. начальника Харківського обласного ТЦК та СП.

У травні 2025 року працівники ДБР спільно з НАЗК встановили, що офіційні доходи військовослужбовця та його сім’ї не дозволяли придбати таке майно.

9 січня 2026 року ВАКС визнав обидва автомобілі необґрунтованими активами і прийняв стягнути в дохід держави один із них та вартість іншої — загалом понад 4 млн грн. Апеляційна палата ВАКС підтримала це рішення. Наразі його законність підтвердив і Верховний суд.

“Рішення Верховного Суду остаточно та оскарженню не підлягає”, – прокоментували у ДБР.

За даними видання «Антикор» , йдеться про колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК та СП Артема Требесова.

Нагадаємо, екс-начальника районного ТЦК та СП у Харкові підозрюють у втручанні у систему «Оберіг» заради завищення показників мобілізацією. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у галузі оборони Східного регіону.