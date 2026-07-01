Нове зґвалтування скоїв на Харківщині рецидивіст після 5 днів на волі

53-річний чоловік вийшов із в’язниці, де відсидів 8 років за злочин проти статевої свободи. І вже за 5 днів зґвалтував 18-річну подругу доньки. Подробиці справи повідомила Харківська обласна прокуратура.

Злочин стався у жовтні 2024 року в Берестині. Постраждала ночувала в гостях у подруги. Батько цієї подруги тільки-но повернувся з в’язниці.

“Він розбудив потерпілу, направив на неї ніж і почав погрожувати вбивством. Крім того, завдав їй тілесних ушкоджень. Залякавши дівчину, нападник вчинив стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру. Першою про це дізналася бабуся потерпілої. Жінка негайно зателефонувала до поліції та повідомила про скоєне щодо її онуки”, – повідомили в прокуратурі.

Насильник втік – виїхав із міста та намагався переховуватися від поліції. Але наприкінці січня 2025-го все ж таки попався. Його затримали, свою провину рецидивіст не заперечував і нібито каявся. Суд визнав його винним за фактами зґвалтування, що було скоєне повторно, та засудив ще до шести років за ґратами. Але прокурори вважали таке покарання надто м’яким – і оскаржили. Щоб досягти суттєво більшого терміну, дійшли до Верховного Суду (апеляційний додав лише один рік – до семи).

“Верховний Суд погодився з доводами прокурорів — скасував рішення апеляційної інстанції та направив справу на новий апеляційний розгляд. 18 червня 2026 року Харківський апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора: раніше ухвалений вирок скасовано та постановлено новий. Остаточно призначене покарання — 9 років позбавлення волі”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, затримали чоловіка, якого підозрюють у двох спробах зґвалтування, що були скоєні за годину в Шевченківському районі Харкова: намагалися зґвалтувати 16-річну дівчину та 41-річну жінку.