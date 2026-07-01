Live

Новое изнасилование совершил на Харьковщине рецидивист после 5 дней на свободе

Происшествия 11:07   01.07.2026
Оксана Горун
Новое изнасилование совершил на Харьковщине рецидивист после 5 дней на свободе

53-летний мужчина вышел из тюрьмы, где отсидел 8 лет за преступление против половой свободы. И уже через 5 дней изнасиловал 18-летнюю подругу дочери. Подробности дела сообщила Харьковская областная прокуратура.

Преступление произошло в октябре 2024 года в Берестине. Пострадавшая ночевала в гостях у подруги. Отец этой подруги только вернулся из тюрьмы.

«Он разбудил потерпевшую, направил на нее нож и начал угрожать убийством. Кроме того, нанес ей телесные повреждения. Запугав девушку, нападавший совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. Первой об этом узнала бабушка потерпевшей. Женщина немедленно позвонила полиции и сообщила о содеянном в отношении ее внучки», — сообщили в прокуратуре.

Насильник скрылся — выехал из города и пытался прятаться от полиции. Но в конце января 2025-го все же попался. Его задержали, свою вину рецидивист не отрицал и даже якобы каялся. Суд признал его виновным по фактам изнасилования, совершенного повторно и приговорил к еще шести годам за решеткой. Но прокуроры посчитали такое наказание слишком мягким — и обжаловали. Чтобы добиться существенно большего срока, дошли до Верховного Суда (апелляционный добавил только один год — до семи).

Читайте также: Рецидивиста, уже сидевшего за изнасилование, поймали на Харьковщине

«Верховный Суд согласился с доводами прокуроров — отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое апелляционное разбирательство. 18 июня 2026 года Харьковский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора: ранее вынесенный приговор отменен и вынесен новый. Окончательно назначенное наказание – девять лет лишения свободы», — проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, задержали мужчину, которого подозревают в двух попытках изнасилования, совершенных за час в Шевченковском районе Харькова: пытались изнасиловать 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Новости Харькова — главное за 1 июля: отключения света, фронт
Новости Харькова — главное за 1 июля: отключения света, фронт
01.07.2026, 11:13
Сегодня 1 июля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 июля 2026: какой праздник и день в истории
01.07.2026, 06:00
Жара нарастает: прогноз погоды в Харькове и области на 1 июля
Жара нарастает: прогноз погоды в Харькове и области на 1 июля
30.06.2026, 20:14
«Пытаются взять село полностью» — ВСУ про ситуацию в районе Казачьей Лопани
«Пытаются взять село полностью» — ВСУ про ситуацию в районе Казачьей Лопани
30.06.2026, 20:42
Проникновение и попытки связать СОУ к северу от Харькова: ISW — об атаках РФ
Проникновение и попытки связать СОУ к северу от Харькова: ISW — об атаках РФ
01.07.2026, 08:37
В Telegram обещают выплату от Красного Креста: в ЦПД заявили о фейке
В Telegram обещают выплату от Красного Креста: в ЦПД заявили о фейке
01.07.2026, 11:26

Новости по теме:

01.07.2026
Новый соцпроект Терехова: кто из харьковчан получит льготный интернет
01.07.2026
Почти два десятка российских атак было за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ
01.07.2026
Сутки на Харьковщине: военные РФ продолжили бить по АЗС и рушить дома
01.07.2026
Проникновение и попытки связать СОУ к северу от Харькова: ISW — об атаках РФ
01.07.2026
Новости Харькова — главное за 1 июля: отключения света, фронт


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новое изнасилование совершил на Харьковщине рецидивист после 5 дней на свободе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 11:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "53-летний мужчина вышел из тюрьмы, где отсидел 8 лет за преступление против половой свободы. И уже через 5 дней изнасиловал 18-летнюю подругу дочери".