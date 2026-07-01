Новое изнасилование совершил на Харьковщине рецидивист после 5 дней на свободе

53-летний мужчина вышел из тюрьмы, где отсидел 8 лет за преступление против половой свободы. И уже через 5 дней изнасиловал 18-летнюю подругу дочери. Подробности дела сообщила Харьковская областная прокуратура.

Преступление произошло в октябре 2024 года в Берестине. Пострадавшая ночевала в гостях у подруги. Отец этой подруги только вернулся из тюрьмы.

«Он разбудил потерпевшую, направил на нее нож и начал угрожать убийством. Кроме того, нанес ей телесные повреждения. Запугав девушку, нападавший совершил по отношению к ней насильственные действия сексуального характера. Первой об этом узнала бабушка потерпевшей. Женщина немедленно позвонила полиции и сообщила о содеянном в отношении ее внучки», — сообщили в прокуратуре.

Насильник скрылся — выехал из города и пытался прятаться от полиции. Но в конце января 2025-го все же попался. Его задержали, свою вину рецидивист не отрицал и даже якобы каялся. Суд признал его виновным по фактам изнасилования, совершенного повторно и приговорил к еще шести годам за решеткой. Но прокуроры посчитали такое наказание слишком мягким — и обжаловали. Чтобы добиться существенно большего срока, дошли до Верховного Суда (апелляционный добавил только один год — до семи).

«Верховный Суд согласился с доводами прокуроров — отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое апелляционное разбирательство. 18 июня 2026 года Харьковский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора: ранее вынесенный приговор отменен и вынесен новый. Окончательно назначенное наказание – девять лет лишения свободы», — проинформировала пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, задержали мужчину, которого подозревают в двух попытках изнасилования, совершенных за час в Шевченковском районе Харькова: пытались изнасиловать 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину.