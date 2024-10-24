Рецидивиста, уже сидевшего за изнасилование, поймали на Харьковщине

26-летний мужчина, уже имеющий судимости, среди которых и за изнасилование, в августе этого года на сайте знакомств начал общаться с 34-летней женщиной, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Мужчина пригласил знакомую на свидание и предупредил, что встретит ее у работы в Песочине. Он предложил новой знакомой пройтись к реке. Дойдя туда, он схватил женщину и потащил к посадке, где изнасиловал. Женщина звала на помощь, но мужчина ладонью руки прикрыл ей рот и приказал не орать.

Правоохранители нашли и задержали злоумышленника, ему грозит лишение свободы от пяти до 10 лет по факту изнасилования, совершенного повторно (ч. 2 ст. 152 УК Украины).