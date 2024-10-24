Рецидивиста, уже сидевшего за изнасилование, поймали на Харьковщине
26-летний мужчина, уже имеющий судимости, среди которых и за изнасилование, в августе этого года на сайте знакомств начал общаться с 34-летней женщиной, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Мужчина пригласил знакомую на свидание и предупредил, что встретит ее у работы в Песочине. Он предложил новой знакомой пройтись к реке. Дойдя туда, он схватил женщину и потащил к посадке, где изнасиловал. Женщина звала на помощь, но мужчина ладонью руки прикрыл ей рот и приказал не орать.
Правоохранители нашли и задержали злоумышленника, ему грозит лишение свободы от пяти до 10 лет по факту изнасилования, совершенного повторно (ч. 2 ст. 152 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: жінка, женщина, изнасилование, Песочин, рецидивист, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2024 в 18:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "26-летний мужчина, уже имеющий судимости, среди которых и за изнасилование, в августе этого года на сайте знакомств начал общаться с 34-летней женщиной.".