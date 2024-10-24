Рецидивіста, який уже сидів за зґвалтування, спіймали на Харківщині
26-річний чоловік, який уже має судимості, серед яких і за зґвалтування, у серпні цього року на сайті знайомств почав спілкуватися із 34-річною жінкою, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Чоловік запросив знайому на побачення та попередив, що зустріне її біля роботи у Пісочині. Фігурант запропонував новій знайомій пройтись до річки. Дійшовши туди, він схопив жінку та потягнув до посадки, де зґвалтував.
Жінка кликала на допомогу, але чоловік долонею руки прикрив їй рота та наказав не кричати.
Правоохоронці знайшли і затримали зловмисника, йому загрожує позбавлення волі від п’яти до 10 років за фактом зґвалтування, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 152 КК України).
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: жінка, изнасилование, Песочин, рецидивист, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2024 в 18:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26-річний чоловік, який уже має судимості, серед яких і за зґвалтування, у серпні цього року на сайті знайомств почав спілкуватися із 34-річною жінкою. ".