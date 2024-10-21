«Дика історія про підлітків»: на Харківщині зґвалтували й підпалили школярку

За життя 15-річної дівчини борються медики, вона у реанімації. Як повідомив начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області, підліток вижила після ударів цеглою по голові, зґвалтування і навіть спроб її задушити та спалити.

«Ця дика історія – про підлітків. Дівчині 15, хлопцю 17, він першокурсник коледжу. В спільній компанії вони святкували день народження в сусідньому селі, випивали. А потім друзі підвезли обох додому, висадили на перехресті. Далі вони пішли пішки і біля свого будинку парубок попросив допомогти йому відчинити двері, заманив дівчину додому та почав чіплятися», – розповів Болвінов.

Він додав, що дівчина відмовила хлопцю, вирвалася та побігла на вулицю. Саме там і отримала свої перші удари – шість разів цеглиною по голові. Вона втратила свідомість, а він потяг її з подвір’я на город.

«Прямо біля огорожі зупинився – зґвалтував непритомну дівчину та спробував її задушити руками. А далі, вже на городі, розпочав спалювання – для цього облив подругу дизельним паливом. Йшов дощ, запальничка не хотіла працювати, довелося йти за сірниками. Врешті, одяг на дівчині зайнявся. Він не став чекати, поки тіло згорить, – пішов в дім, перевдягнувся, сховав свої речі за тумбочку та міцно заснув», – продовжив Болвінов.

Фігуранта розбудили крики сусідів. Постраждалу дівчину побачив чоловік з сусідньої ділянки, коли вийшов в туалет. Він впізнав школярку, покликав її матір. Зазначається, що саме дощ і врятував життя дівчині.

«Хлопець не може пояснити, навіщо таке зробив. В ту ніч вдома нікого не було тому, що парубок живе вдвох з батьком, той був на нічній зміні, працює охоронцем. Матір покинула родину, коли хлопцю було сім років. Це було травмою, кажуть родичі. А на початку російського вторгнення він пережив окупацію і це теж вплинуло на психіку, вважає батько. Агресію хлопець проявляв і раніше, у власній родині – одного разу вдарив скляною пляшкою по голові власну бабусю», – з’ясували правоохоронці.

Наразі потерпіла дівчина перебуває у реанімації. У неї важки травми, її намагаються врятувати медики. Болвінов розповів, що вона – найстарша в багатодітній родині, батько помер. Мама виховує її та трьох молодших братів сама.

«Хлопцеві вже повідомили про підозру, він затриманий. Йому загрожує довічне ув’язнення – інкримінуємо вбивство, поєднане із зґвалтуванням. Завтра суд обиратиме йому запобіжний захід, клопочемо про тримання під вартою без застави», – зазначив Болвінов.