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На Харківщині чоловік утримував вагітну в заручниках і вбив її тітку: вирок

Суспільство 16:37   10.10.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік утримував вагітну в заручниках і вбив її тітку: вирок

На Харківщині 26-річний рецидивіст отримав вирок, йому призначили довічне. Слідство довело, що він вбив тітку своєї дівчини, а саму вагітну кохану утримував у заручниках.

За даними Харківської обласної прокуратури, безробітний чоловік мешкав у будинку разом зі своєю 19-річною дівчиною та її 45-річною тіткою у селі Караван.

«Проте стосунки між парою та родичкою були напруженими. Дім належав тітці. Фактично чоловік проживав у будинку безкоштовно і не допомагав тітці своєї обраниці сплачувати комунальні послуги. Градус сварок постійно зростав», – додали правоохоронці.

Трагедія сталась 16 грудня торік. Того дня жінка дивилась телевізор у кімнаті. За даними правоохоронців, фігурант надягнув їй на голову поліетиленовий пакет – потерпіла втратила свідомість. Надалі чоловік звʼязав її руки та ноги, а потім задушив мотузкою. Жінка померла на місці. Тіло фігурант перетягнув у сусідній будинок, де ніхто не проживав.

«Як вбивають рідну тітку, бачила дівчина фігуранта. Злякавшись, що вона розповість все правоохоронним органам, чоловік декілька днів незаконно утримував її у будинку, погрожуючи ножем та топором. Не зупинило зловмисника навіть те, що його кохана перебувала при надії. Він попросив вибачення у дівчини, зателефонував до поліції та розкаявся у вчиненому», – розповіли в прокуратурі.

20 грудня правоохоронці затримали чоловіка. У суді він повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Пояснив – він дуже емоційна людина та іноді у нього стаються спалахи гніву, які він не в змозі контролювати.

23 травня цього року Нововодолазький районний суд виніс вирок. Чоловіку призначили 13 років тюрми. Однак прокурори не погодились із рішенням та подали апеляцію.

Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та виніс новий вирок: чоловіка визнали винним в умисному вбивстві та незаконному позбавленні волі (п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 146 ККУ). Фігурант отримав довічне ув’язнення.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 26-річний рецидивіст отримав вирок, йому призначили довічне. Слідство довело, що він вбив тітку своєї дівчини, а саму вагітну кохану утримував у заручниках.".