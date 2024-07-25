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Затримали ймовірного вбивцю дівчини, яку шукали на Харківщині (фото)

Події 15:58   25.07.2024
Вікторія Яковенко
Затримали ймовірного вбивцю дівчини, яку шукали на Харківщині (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дівчини.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 15 липня до правоохоронців звернулася мешканка Харкова та повідомила про зникнення своєї 20-річної сестри. Зі слів заявниці, дівчина приїхала до родички у село Палатки Красноградського району. Близько 22:00 13 липня вона перебувала на подвір’ї дому та зникла при невідомих обставинах.

Під час пошуку правоохоронці з’ясували, що напередодні зникнення дівчина була разом з 35-річним знайомим. Чоловік вбив її, а тіло закопав у лісі.

Чоловіка затримали. Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2024 в 15:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дівчини.".