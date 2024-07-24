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Дівчину, яку кілька днів шукали на Харківщині, знайшли мертвою

Події 19:28   24.07.2024
Олена Нагорна
Дівчину, яку кілька днів шукали на Харківщині, знайшли мертвою

20-річну мешканку міста Красноград Харківської області Вікторію Ахвердієву, яка увечері 13 липня зникла у селищі Палатки Красноградського району, знайшли мертвою.

Тіло дівчини з ознаками насильницької смерті виявили сьогодні. Усі обставини встановлюються, розповіли журналістам у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Як повідомлялося, до селища Палатки Вікторія приїхала до родички, на подвір’ї якої її бачили востаннє. Це було близько 22:00 13 липня. Правоохоронці шукали дівчину спільно з волонтерами та громадськістю.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 19:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20-річну мешканку міста Красноград Харківської області Вікторію Ахвердієву, яка увечері 13 липня зникла у селищі Палатки Красноградського району, знайшли мертвою.".