У місті на Харківщині дівчинка загулялася та боялася повертатися додому
Мешканка міста Чугуїв увечері 19 червня повідомила, що її 12-річна дочка пішла гуляти з друзями та не повернулася.
Мати була налякана, оскільки дівчинка ніколи раніше не уходила з дому і завжди поверталася вчасно, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За пів години правоохоронці знайшли дитину. Дівчинка пояснила, що гуляла з друзями допізна та боялася повертатися додому. Із сім’єю провели профілактичну бесіду.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: девочка, подросток, поліція, Харків, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 19:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка міста Чугуїв увечері 19 червня повідомила, що її 12-річна дочка пішла гуляти з друзями та не повернулася ".