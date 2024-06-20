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У місті на Харківщині дівчинка загулялася та боялася повертатися додому

Суспільство 19:06   20.06.2024
Олена Нагорна
У місті на Харківщині дівчинка загулялася та боялася повертатися додому

Мешканка міста Чугуїв увечері 19 червня повідомила, що її 12-річна дочка пішла гуляти з друзями та не повернулася.

Мати була налякана, оскільки дівчинка ніколи раніше не уходила з дому і завжди поверталася вчасно, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За пів години правоохоронці знайшли дитину. Дівчинка пояснила, що гуляла з друзями допізна та боялася повертатися додому. Із сім’єю провели профілактичну бесіду.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 19:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканка міста Чугуїв увечері 19 червня повідомила, що її 12-річна дочка пішла гуляти з друзями та не повернулася ".