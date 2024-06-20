У місті на Харківщині дівчинка загулялася та боялася повертатися додому

Мешканка міста Чугуїв увечері 19 червня повідомила, що її 12-річна дочка пішла гуляти з друзями та не повернулася.

Мати була налякана, оскільки дівчинка ніколи раніше не уходила з дому і завжди поверталася вчасно, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.

За пів години правоохоронці знайшли дитину. Дівчинка пояснила, що гуляла з друзями допізна та боялася повертатися додому. Із сім’єю провели профілактичну бесіду.