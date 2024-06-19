13-річна харків’янка втекла з дому й залишила записку з проханням не шукати її
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці розшукали у Харкові підлітка, яка втекла з дому.
Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, 18 червня отримали повідомлення від 39-річної жінки щодо зникнення її 13-річної доньки. Дівчина втекла з дому та залишила записку з текстом, щоб її не шукали.
Поліцейські оперативно встановили місце перебування неповнолітньої. Жодних неправомірних дій щодо неї не скоєно.
3 підлітком та її матірʼю правоохоронці провели профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали у Харкові підлітка, яка втекла з дому.".