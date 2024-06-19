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13-річна харків’янка втекла з дому й залишила записку з проханням не шукати її

Суспільство 11:52   19.06.2024
Вікторія Яковенко
13-річна харків’янка втекла з дому й залишила записку з проханням не шукати її Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці розшукали у Харкові підлітка, яка втекла з дому.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, 18 червня отримали повідомлення від 39-річної жінки щодо зникнення її 13-річної доньки. Дівчина втекла з дому та залишила записку з текстом, щоб її не шукали.

Поліцейські оперативно встановили місце перебування неповнолітньої. Жодних неправомірних дій щодо неї не скоєно.

3 підлітком та її матірʼю правоохоронці провели профілактичну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 11:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукали у Харкові підлітка, яка втекла з дому.".