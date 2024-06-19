13-річна харків’янка втекла з дому й залишила записку з проханням не шукати її

Правоохоронці розшукали у Харкові підлітка, яка втекла з дому.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, 18 червня отримали повідомлення від 39-річної жінки щодо зникнення її 13-річної доньки. Дівчина втекла з дому та залишила записку з текстом, щоб її не шукали.

Поліцейські оперативно встановили місце перебування неповнолітньої. Жодних неправомірних дій щодо неї не скоєно.

3 підлітком та її матірʼю правоохоронці провели профілактичну бесіду.