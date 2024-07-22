Зникла з подвір’я: поліція Харківщини просить допомоги в пошуках дівчини
Фото: ГУ НП в Харківській області
Правоохоронці розшукують мешканку міста Красноград Вікторію Ахвердієву 2004 року народження.
Дівчина приїхала до родички до селища Палатки Красноградського району. Близько 22:00 13 липня вона перебувала на подвірʼї, звідки зникла за невідомих обставин, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.
Прикмети дівчини: худорлявої статури, зріст близько 160 см, світле волосся. Була одягнена в сині джинсові шорти, чорну футболку, мала при собі телефон марки «Redmi 12».
Дівчину шукають спільно з волонтерами та громадськістю.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами (05744) 7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція), 102 або будь-яким іншим зручним способом.
Читайте також: У місті на Харківщині дівчинка загулялася та боялася повертатися додому
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: красноград, поліція, розыск, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зникла з подвір’я: поліція Харківщини просить допомоги в пошуках дівчини»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2024 в 18:26;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукують мешканку міста Красноград Вікторію Ахвердієву 2004 року народження. ".