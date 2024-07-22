Зникла з подвір’я: поліція Харківщини просить допомоги в пошуках дівчини

Правоохоронці розшукують мешканку міста Красноград Вікторію Ахвердієву 2004 року народження.

Дівчина приїхала до родички до селища Палатки Красноградського району. Близько 22:00 13 липня вона перебувала на подвірʼї, звідки зникла за невідомих обставин, повідомляють у ГУ Нацполіції Харківської області.

Прикмети дівчини: худорлявої статури, зріст близько 160 см, світле волосся. Була одягнена в сині джинсові шорти, чорну футболку, мала при собі телефон марки «Redmi 12».

Дівчину шукають спільно з волонтерами та громадськістю.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами (05744) 7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція), 102 або будь-яким іншим зручним способом.

Читайте також: У місті на Харківщині дівчинка загулялася та боялася повертатися додому