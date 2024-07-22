Исчезла со двора: полиция Харьковщины просит помощи в поисках девушки (фото)

Правоохранители разыскивают жительницу города Красноград Викторию Ахвердиеву 2004 года рождения.

Девушка приехала к родственнице в поселок Палатки Красноградского района. Около 22:00 13 июля она была во дворе, откуда исчезла при неизвестных обстоятельствах, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы девушки: худощавого телосложения, рост около 160 см, светлые волосы. Была одета в синие джинсовые шорты, черную футболку, при себе имела телефон марки «Redmi 12».

Девушку ищут совместно с волонтерами и общественностью.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам (05744) 7-82-91 (дежурная часть), 0664500803 (криминальная полиция), 102 или любым другим удобным способом.

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