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Исчезла со двора: полиция Харьковщины просит помощи в поисках девушки (фото)

Общество 18:26   22.07.2024
Елена Нагорная
Исчезла со двора: полиция Харьковщины просит помощи в поисках девушки (фото) Фото: ГУ НП в Харьковской области

Правоохранители разыскивают жительницу города Красноград Викторию Ахвердиеву 2004 года рождения.

Девушка приехала к родственнице в поселок Палатки Красноградского района. Около 22:00 13 июля она была во дворе, откуда исчезла при неизвестных обстоятельствах, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Приметы девушки: худощавого телосложения, рост около 160 см, светлые волосы. Была одета в синие джинсовые шорты, черную футболку, при себе имела телефон марки «Redmi 12».

Девушку ищут совместно с волонтерами и общественностью.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам (05744) 7-82-91 (дежурная часть), 0664500803 (криминальная полиция), 102 или любым другим удобным способом.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2024 в 18:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают жительницу города Красноград Викторию Ахвердиеву 2004 года рождения. ".