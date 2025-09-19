Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії
19 вересня 2024 року з мапи Харківської області зникли міста Красноград і Первомайський – їх перейменували на Берестин і Златопіль. Також нові назви отримала низка сіл і селищ. У 1982-му професор психології університету Карнегі Меллон у Піттсбурзі Скотт Фалман відправив колегам електронне повідомлення, в якому вперше використав смайл. У 1941-му німецькі війська увійшли до Києва. У 1888-му відбувся перший в історії конкурс краси. У 1881-му після замаху на нього помер 20-й президент США Джеймс Гарфілд. У 1356-му англійці під час Столітньої війни взяли в полон короля Франції.
Свята та пам’ятні дати 19 вересня
19 вересня у світі – День народження смайлика та Міжнародний день наслідування піратів.
Також сьогодні: День підвищення обізнаності про розшарування аорти, Міжнародний день вина “Гренаш”.
19 вересня в історії
19 вересня 1356 року під час Столітньої війни (ще на початкових її етапах) англійці розбили французів у битві при Пуатьє та взяли в полон французького короля Іоанна II Доброго. Докладніше.
19 вересня 1881 року від ран після замаху на його життя помер 20-й президент США Джеймс Гарфілд. Докладніше.
19 вересня 1888 року відбувся перший в історії конкурс краси. Докладніше.
19 вересня 1941 року після кількох місяців битви та оточення німецькі війська увійшли до Києва. Докладніше.
19 вересня 1982 року об 11:44 професор психології університету Карнегі Меллон у Піттсбурзі Скотт Фалман надіслав колегам електронне повідомлення. У ньому Фалман запропонував під час електронного спілкування використати послідовність символів – “:-)” – як маркер для жартівливих повідомлень. Він зазначив, що це схоже на усміхнене обличчя й таким чином став “батьком” смайлика.
19 вересня 2024 року Верховна Рада перейменувала два районні центри в Харківській області. У рамках деколонізації нові назви отримали Первомайський – він став Златополем – і Красноград – зараз Берестин. Також нові назви отримав ряд сіл і селищ. Наприклад, Мічурінське в Богодухівському районі стало Симиренківським – на честь українського селекціонера замість росіянина. Мапа регіону позбулася від цілої низки населених пунктів зі схожими назвами: Першотравневе та Первомайське. Лише Першотравневих у Богодухівському районі було три, ще по два – в Ізюмському, Берестинському та Чугуївському й одне – в Харківському.
Мер Златополя Микола Бакшеєв, коментуючи рішення, зазначив, що місту пощастило, бо частину населених пунктів з ухвали вилучили.
Відео: Микола Бакшеєв/телеграм
“Що буде далі? Далі ми внесемо зміни до реєстру юридичних осіб – і Первомайська міська рада стане Златопільською міською радою. Ми оголосимо конкурс на новий герб і символіку нашої громади”, – запевнив він.
Конкурс оголосили вже 26 вересня. А 30 грудня Бакшеєв представив нову версію символіки міста.
Колишній Красноград, а нинішній Берестин також змінив герб, але лише 24 червня 2025 року. Про відповідне рішення повідомила міська рада.
“Автором герба, як і колись, є відомий художник Василь Скринник. Саме він розробив перший варіант ще у 1981 році, а тепер відкоригував його з урахуванням нової назви. Пан Василь був присутній на сесії (міської ради) та підкреслив, що новий герб — це його особистий подарунок місту та всім його мешканцям. У гербі залишаються знайомі символи: блакитне полум’я — як знак газовидобувної галузі, що формує економіку міста, а стилізований колос — як образ багатої землі й праці наших людей”, – зазначили в міськраді.
Церковне свято 19 вересня
19 вересня вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта. Докладніше.
Народні прикмети
Гроза в цей день віщує безсніжну зиму.
Тепла та сонячна погода – до погожої подальшої осені.
Багато жолудів – до суворої та сніжної зими.
Що не можна робити 19 вересня
Не можна зловживати алкоголем і піддаватися обжерливості.
Краще утриматися від важкої праці.
День невдалий для подорожей.
Не можна відкладати важливі справи на потім.
