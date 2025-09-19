Live
  • Пт 19.09.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії

Календар 06:00   19.09.2025
Оксана Горун
Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії

19 вересня 2024 року з мапи Харківської області зникли міста Красноград і Первомайський – їх перейменували на Берестин і Златопіль. Також нові назви отримала низка сіл і селищ. У 1982-му професор психології університету Карнегі Меллон у Піттсбурзі Скотт Фалман відправив колегам електронне повідомлення, в якому вперше використав смайл. У 1941-му німецькі війська увійшли до Києва. У 1888-му відбувся перший в історії конкурс краси. У 1881-му після замаху на нього помер 20-й президент США Джеймс Гарфілд. У 1356-му англійці під час Столітньої війни взяли в полон короля Франції.

Свята та пам’ятні дати 19 вересня

19 вересня у світі – День народження смайлика  та Міжнародний день наслідування піратів.

Також сьогодні: День підвищення обізнаності про розшарування аорти, Міжнародний день вина “Гренаш”.

19 вересня в історії

19 вересня 1356 року під час Столітньої війни (ще на початкових її етапах) англійці розбили французів у битві при Пуатьє та взяли в полон французького короля Іоанна II Доброго. Докладніше.

19 вересня 1881 року від ран після замаху на його життя помер 20-й президент США Джеймс Гарфілд. Докладніше.

19 вересня 1888 року  відбувся перший в історії конкурс краси. Докладніше.

19 вересня 1941 року  після кількох місяців битви та оточення німецькі війська увійшли до Києва. Докладніше.

Німці у Києві у 1941 році
Фото з американського журналу “Life” за 3 листопада 1941 року

19 вересня 1982 року об 11:44 професор психології університету Карнегі Меллон у Піттсбурзі Скотт Фалман надіслав колегам електронне повідомлення. У ньому Фалман запропонував під час електронного спілкування використати послідовність символів – “:-)” – як маркер для жартівливих повідомлень. Він зазначив, що це схоже на усміхнене обличчя й таким чином став “батьком” смайлика.

19 вересня 2024 року Верховна Рада перейменувала два районні центри в Харківській області. У рамках деколонізації нові назви отримали Первомайський – він став Златополем – і Красноград – зараз Берестин. Також нові назви отримав ряд сіл і селищ. Наприклад, Мічурінське в Богодухівському районі стало Симиренківським – на честь українського селекціонера замість росіянина. Мапа регіону позбулася від цілої низки населених пунктів зі схожими назвами: Першотравневе та Первомайське. Лише Першотравневих у Богодухівському районі було три, ще по два – в Ізюмському, Берестинському та Чугуївському й одне – в Харківському.

Мер Златополя Микола Бакшеєв, коментуючи рішення, зазначив, що місту пощастило, бо частину населених пунктів з ухвали вилучили.

Відео: Микола Бакшеєв/телеграм

“Що буде далі? Далі ми внесемо зміни до реєстру юридичних осіб – і Первомайська міська рада стане Златопільською міською радою. Ми оголосимо конкурс на новий герб і символіку нашої громади”, – запевнив він.

Конкурс оголосили вже 26 вересня. А 30 грудня Бакшеєв представив нову версію символіки міста.

Колишній Красноград, а нинішній Берестин також змінив герб, але лише 24 червня 2025 року. Про відповідне рішення повідомила міська рада.

“Автором герба, як і колись, є відомий художник Василь Скринник. Саме він розробив перший варіант ще у 1981 році, а тепер відкоригував його з урахуванням нової назви. Пан Василь був присутній на сесії (міської ради) та підкреслив, що новий герб — це його особистий подарунок місту та всім його мешканцям. У гербі залишаються знайомі символи: блакитне полум’я — як знак газовидобувної галузі, що формує економіку міста, а стилізований колос — як образ багатої землі й праці наших людей”, – зазначили в міськраді.

Церковне свято 19 вересня

19 вересня вшановують пам’ять святих мучеників Трохима, Саватія та Доримедонта. Докладніше.

Народні прикмети

Гроза в цей день віщує безсніжну зиму.

Тепла та сонячна погода – до погожої подальшої осені.

Багато жолудів – до суворої та сніжної зими.

Що не можна робити 19 вересня

Не можна зловживати алкоголем і піддаватися обжерливості.

Краще утриматися від важкої праці.

День невдалий для подорожей.

Не можна відкладати важливі справи на потім.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Місцеві в Куп’янську годують окупантів, Харків об’єднує – підсумки 18 вересня
Місцеві в Куп’янську годують окупантів, Харків об’єднує – підсумки 18 вересня
18.09.2025, 23:00
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії
19.09.2025, 06:00
Тепло повертається: прогноз погоди в Харкові та області на 19 вересня
Тепло повертається: прогноз погоди в Харкові та області на 19 вересня
18.09.2025, 20:24
Новини Харкова — головне 18 вересня: успіхи РФ біля Куп’янська, вибух
Новини Харкова — головне 18 вересня: успіхи РФ біля Куп’янська, вибух
18.09.2025, 22:13
У квартирі в Індустріальному районі Харкова сталося вбивство – подробиці
У квартирі в Індустріальному районі Харкова сталося вбивство – подробиці
18.09.2025, 19:22

Новини за темою:

08:10
Сарана наближається до Харківщини: одну з південних громад попередили
16:12
Росіяни пошкодили у місті Златопіль на Харківщині котельню (фото, відео)
12:53
Златопіль на Харківщині атакували БпЛА: загибла, серед постраждалих – дитина
18:35
Місто на Харківщині, змінивши назву, змінює герб: яким він буде
21:57
Групи людей зі зброєю ходитимуть громадою на Харківщині та стрілятимуть

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Сьогодні 19 вересня: яке свято та день в історії»; з категорії Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2025 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 вересня 2024 року з мапи Харківської області зникли міста Красноград і Первомайський – їх перейменували на Берестин і Златопіль".