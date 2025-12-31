Live

РФ вдарила вночі по підприємству на Харківщині: що відомо (відео)

Суспільство 13:02   31.12.2025
Вікторія Яковенко
РФ вдарила вночі по підприємству на Харківщині: що відомо (відео)

Вночі армія РФ атакувала БпЛА підприємство у місті Златопіль. Про наслідки «прильоту» повідомив мер Микола Бакшеєв.

«Відбулася атака БпЛА на одне з підприємств нашого міста, яке займалося переробкою зернових. В результаті цієї атаки було пошкоджено елеватор, підприємство зазнало збитки у вигляді зерна, що в ньому зберігалося. Підприємство виведене з ладу, термін на відновлення, який знадобиться, буде обліковуватись місяцями. З боку міської ради сьогодні працюють наші спеціалісти щодо реєстрації пошкоджень та внесення до реєстру пошкодженого майна», – розповів Бакшеєв.

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Відео: Микола Бакшеєв

Читайте також: КАБи і БпЛА атакували Харківщину минулої доби: загинув чоловік – ОВА

Автор: Вікторія Яковенко
