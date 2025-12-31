РФ вдарила вночі по підприємству на Харківщині: що відомо (відео)
Скриншот
Вночі армія РФ атакувала БпЛА підприємство у місті Златопіль. Про наслідки «прильоту» повідомив мер Микола Бакшеєв.
«Відбулася атака БпЛА на одне з підприємств нашого міста, яке займалося переробкою зернових. В результаті цієї атаки було пошкоджено елеватор, підприємство зазнало збитки у вигляді зерна, що в ньому зберігалося. Підприємство виведене з ладу, термін на відновлення, який знадобиться, буде обліковуватись місяцями. З боку міської ради сьогодні працюють наші спеціалісти щодо реєстрації пошкоджень та внесення до реєстру пошкодженого майна», – розповів Бакшеєв.
Постраждалих внаслідок атаки немає.
Відео: Микола Бакшеєв
Читайте також: КАБи і БпЛА атакували Харківщину минулої доби: загинув чоловік – ОВА
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака БпЛА, Бакшеєв, златополь, підприємство, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «РФ вдарила вночі по підприємству на Харківщині: що відомо (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2025 в 13:02;