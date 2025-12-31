КАБи і БпЛА атакували Харківщину минулої доби: загинув чоловік – ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу в селищі Ківшарівка Куп’янської громади загинув 68-річний чоловік», – зазначив Синєгубов.

За добу ворог випустив на регіон два КАБи, один БпЛА типу «Герань-2» та один FPV-дрон.

«У Куп’янському районі пошкоджені приватний будинок, господарчі споруди (с. Грушівка), приватні будинки (с. Василівка); у Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Златопіль)», – розповів голова ХОВА.

Нагадаємо, 12 атак провели військові РФ у Харківській області протягом минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00. На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували вісім атак, на Куп’янському – чотири.