Live

КАБы и БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: погиб мужчина — ОВА

Общество 09:02   31.12.2025
Виктория Яковенко
КАБы и БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: погиб мужчина — ОВА

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в поселке Ковшаровка Купянской громады погиб 68-летний мужчина», — отметил Синегубов.

За сутки враг выпустил на регион два КАБа, один БпЛА типа «Герань-2» и один FPV-дрон.

«В Купянском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки (с. Грушевка), частные дома (с. Васильевка); в Лозовском районе повреждено гражданское предприятие (г. Златополь)», — рассказал глава ХОВА.

Напомним, 12 атак провели военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь атак, на Купянском – четыре.

Читайте также: Успехи СОУ в Купянске, в РФ жалуются на погоду – ISW

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 31 декабря: атаки РФ, пострадавшие из-за пожара
Новости Харькова – главное за 31 декабря: атаки РФ, пострадавшие из-за пожара
31.12.2025, 09:05
Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года
Как будут выключать свет в Харьковской области 31 декабря 2025 года
30.12.2025, 22:00
Сегодня 31 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 декабря 2025: какой праздник и день в истории
31.12.2025, 06:00
Новогодняя сказка: невиданный снегопад накрыл Харьков (видео)
Новогодняя сказка: невиданный снегопад накрыл Харьков (видео)
30.12.2025, 11:41
Как не отравиться салатами, мясом и тортом на Новый год – советы специалистов
Как не отравиться салатами, мясом и тортом на Новый год – советы специалистов
30.12.2025, 17:56
КАБы и БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: погиб мужчина — ОВА
КАБы и БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: погиб мужчина — ОВА
31.12.2025, 09:02

Новости по теме:

27.12.2025
КАБ по Харькову, массированная атака, НАБУ в Раде — итоги 27 декабря
06.12.2025
Новости Харькова – главное за 6 декабря: День Святого Николая, что со светом
05.12.2025
Россияне атаковали Харьков с помощью БпЛА: куда нанесли удар
05.12.2025
Двое мужчин погибли на Харьковщине: вражеский БпЛА ударил по грузовику
01.12.2025
Двое раненых – россияне ударили БпЛА по автомобилю на Харьковщине


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «КАБы и БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: погиб мужчина — ОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2025 в 09:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".