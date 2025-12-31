КАБы и БпЛА атаковали Харьковщину за прошедшие сутки: погиб мужчина — ОВА

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись четыре населенных пункта Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в поселке Ковшаровка Купянской громады погиб 68-летний мужчина», — отметил Синегубов.

За сутки враг выпустил на регион два КАБа, один БпЛА типа «Герань-2» и один FPV-дрон.

«В Купянском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки (с. Грушевка), частные дома (с. Васильевка); в Лозовском районе повреждено гражданское предприятие (г. Златополь)», — рассказал глава ХОВА.

Напомним, 12 атак провели военные РФ в Харьковской области за прошедшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь атак, на Купянском – четыре.