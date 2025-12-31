Live

Успехи СОУ в Купянске, в РФ жалуются на погоду – ISW

Фронт 07:15   31.12.2025
Виктория Яковенко
Украинские воины недавно немного продвинулись на севере города Купянск, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

«Объединенная группировка украинских сил сообщила, что российские войска занимают лишь ограниченные позиции в подвалах Купянска и что украинские силы оцепили российских солдат на этих позициях, опровергая заявления Министерства обороны РФ о том, что российские войска контролируют город. Связанный с Кремлем военный блогер заявил, что новые видеоматериалы подтверждают, что украинские войска продвинулись в Купянске дальше, чем предполагали российские источники раньше, и что плохие погодные условия позволяют украинским войскам использовать свое численное преимущество и препятствуют операциям российских беспилотников. Военный блогер утверждал, что заявления российских СМИ о контроле РФ над подавляющей частью Купянска препятствуют объективной оценке успехов украинских войск в некоторых районах», – пишут аналитики.

По их данным, у врага нет продвижений на севере Харьковщины и в направлении Боровой.

Напомним, ранее 116-я отдельная механизированная бригада показала, как выглядит сейчас город Купянск.

Читайте также: Увеличение «серой» зоны в районе Волчанска на Харьковщине подтвердили в ВСУ

Автор: Виктория Яковенко
