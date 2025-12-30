Разрушенный заснеженный Купянск: военные показали кадры с высоты (фото)
Как сейчас выглядит город Купянск Харьковской области, показала 116-я отдельная механизированная бригада.
«Россия продолжает уничтожать украинские города. На этих кадрах – некогда уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение. Бойцы 116-й ОМБр достойно защищают город, ведь мы защищаем свое – свою землю, своих людей и свое будущее», – пишут в Facebook подразделения.
Как сообщалось, общий вид карты фронта на самом «горячем» направлении на Харьковщине, в районе Купянска, в течение минувшей недели оставался неизменным. Изменилось лишь восприятие событий там российским так называемыми «военкорами». На Рождество их буквально прорвало заявлениями типа: «Шеф, все пропало». По сути, «зетники» полностью подтвердили то, что украинские аналитики, военные и СМИ сообщали еще две недели назад. Любой контроль ВС РФ в Радьковке, Кондрашовке и Мировом потерян. Ситуацию в самом Купянске в российских каналах характеризуют либо нецензурно, либо как «хуже критической».
Читайте также: Увеличение «серой» зоны в районе Волчанска на Харьковщине подтвердили в ВСУ
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: купянск, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Разрушенный заснеженный Купянск: военные показали кадры с высоты (фото)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 декабря 2025 в 14:00;