Разрушенный заснеженный Купянск: военные показали кадры с высоты (фото)

Как сейчас выглядит город Купянск Харьковской области, показала 116-я отдельная механизированная бригада.

«Россия продолжает уничтожать украинские города. На этих кадрах – некогда уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение. Бойцы 116-й ОМБр достойно защищают город, ведь мы защищаем свое – свою землю, своих людей и свое будущее», – пишут в Facebook подразделения.

Как сообщалось, общий вид карты фронта на самом «горячем» направлении на Харьковщине, в районе Купянска, в течение минувшей недели оставался неизменным. Изменилось лишь восприятие событий там российским так называемыми «военкорами». На Рождество их буквально прорвало заявлениями типа: «Шеф, все пропало». По сути, «зетники» полностью подтвердили то, что украинские аналитики, военные и СМИ сообщали еще две недели назад. Любой контроль ВС РФ в Радьковке, Кондрашовке и Мировом потерян. Ситуацию в самом Купянске в российских каналах характеризуют либо нецензурно, либо как «хуже критической».