Live

Зруйнований засніжений Куп’янськ: військові показали кадри з висоти (фото)

Фронт 14:00   30.12.2025
Олена Нагорна
Зруйнований засніжений Куп’янськ: військові показали кадри з висоти (фото) Фото: 116-та ОМБр

Який вигляд нині має місто Куп’янськ Харківської області, показала 116-та окрема механізована бригада.

“Росія продовжує знищувати українські міста. На цих кадрах – колись затишний та мирний Купʼянськ, який росія перетворила на руїни та суцільне спустошення. Бійці 116-ї ОМБр гідно захищають місто, адже ми захищаємо своє – свою землю, своїх людей та своє майбутнє”, – пишуть у фейсбуці підрозділу.

Як повідомлялося, загальний вигляд мапи фронту на “найгарячішому” напрямку на Харківщині, в районі Куп’янська, протягом тижня залишався незмінним. Змінилося лише сприйняття подій там російськими так званими “військкорами”. На Різдво їх буквально прорвало заявами на кшталт: “Шеф, все пропало”. По суті “зетники” повністю підтвердили те, що українські аналітики, військові та ЗМІ повідомляли ще два тижні тому. Будь-який контроль ЗС РФ у Радьківці, Кіндрашівці та Мировому втрачений. Ситуацію в самому Куп’янську в російських каналах характеризують або нецензурно, або як “гірше за критичну”.

Читайте також: Збільшення «сірої» зони в районі Вовчанська на Харківщині підтвердили у ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чоловік по-варварські понівечив вхід у крамницю в центрі Харкова
Чоловік по-варварські понівечив вхід у крамницю в центрі Харкова
30.12.2025, 14:37
Новини Харкова – головне за 30 грудня: фронт, меморіал, місто замітає
Новини Харкова – головне за 30 грудня: фронт, меморіал, місто замітає
30.12.2025, 11:53
Медики повернули до життя 19-річну харків’янку: що сталося
Медики повернули до життя 19-річну харків’янку: що сталося
30.12.2025, 11:03
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
Новорічна казка: небачений снігопад накрив Харків (відео)
30.12.2025, 11:41
Небезпечна гірка в центрі Харкова: історія отримала продовження (фото)
Небезпечна гірка в центрі Харкова: історія отримала продовження (фото)
30.12.2025, 10:37
Майже 2 тисячі комунальників прибирають сніг у Харкові (відео, фото)
Майже 2 тисячі комунальників прибирають сніг у Харкові (відео, фото)
30.12.2025, 12:37

Новини за темою:

29.12.2025
“Трохи змінили акценти” – куди тиснуть ЗС РФ на Куп’янському напрямку (відео)
29.12.2025
У відео Міноборони РФ із військовими в Куп’янську виявили цікавий нюанс
28.12.2025
Альтернативна реальність – Трегубов про відновлення брехні в РФ про Куп’янськ
28.12.2025
Звіти про “успіхи” росіян у Куп’янську раптово відновило МО РФ – аналіз ISW
27.12.2025
“У СОУ є два-три місяці” – Коваленко про плани РФ наступати на Харківщині 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Зруйнований засніжений Куп’янськ: військові показали кадри з висоти (фото)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2025 в 14:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Який вигляд нині має місто Куп’янськ Харківської області, показала 116-та окрема механізована бригада.".