Зруйнований засніжений Куп’янськ: військові показали кадри з висоти (фото)
Який вигляд нині має місто Куп’янськ Харківської області, показала 116-та окрема механізована бригада.
“Росія продовжує знищувати українські міста. На цих кадрах – колись затишний та мирний Купʼянськ, який росія перетворила на руїни та суцільне спустошення. Бійці 116-ї ОМБр гідно захищають місто, адже ми захищаємо своє – свою землю, своїх людей та своє майбутнє”, – пишуть у фейсбуці підрозділу.
Як повідомлялося, загальний вигляд мапи фронту на “найгарячішому” напрямку на Харківщині, в районі Куп’янська, протягом тижня залишався незмінним. Змінилося лише сприйняття подій там російськими так званими “військкорами”. На Різдво їх буквально прорвало заявами на кшталт: “Шеф, все пропало”. По суті “зетники” повністю підтвердили те, що українські аналітики, військові та ЗМІ повідомляли ще два тижні тому. Будь-який контроль ЗС РФ у Радьківці, Кіндрашівці та Мировому втрачений. Ситуацію в самому Куп’янську в російських каналах характеризують або нецензурно, або як “гірше за критичну”.
30 Грудня 2025 в 14:00