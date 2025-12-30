Збільшення «сірої» зони в районі Вовчанська на Харківщині підтвердили у ЗСУ

Про збільшення «сірої» зони на Вовчанському напрямку повідомила в етері нацмарафону Руслана Богдан, начальниця відділу комунікацій 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

“Тут ворог намагається інфільтровуватись між нашими позиціями, і тому лінія фронту взагалі не виглядає як лінія. Це відтинки, де десь намагається просунутися ворог, десь вглиб його позицій заходимо ми. І це дуже важко лінію назвати, це скоріше ділянки переривчасті, де відбуваються бої”, – розповіла Богдан.

За її словами, у зоні відповідальності 57-ї бригади у Вовчанську росіяни почали активно застосовувати мотоцикли.

“Раніше ми знали про те, що вони готують своїх контрактників і вчать їздити на мотоциклах. Тепер ми це вже бачимо – спроби штурмів і доїздів до позицій на мотоциклах. Окрім цього, ворог почав застосовувати наземні роботизовані комплекси, як вогневі, з кулеметами, встановленими на них, так і транспортні, логістичні”, – зазначила речниця.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Штурми відбуваються щодня, продовжила Богдан.

“Немає такого часу, коли тут тихо, спокійно. Постійно йде активна робота. Ми також за допомоги артилерії, дронів палимо окупантів. Окрім цього, працює піхота, в контактних боях також знищує ворога. Протягом минулого тижня ми знищили 129 росіян. Це підтверджені втрати ворога безповоротні. Окрім цього, 92 поранених підтверджених маємо, трьох взяли у полон”, – розповіла начальниця відділення комунікацій.

Нагадаємо, про просування військових РФ у Вовчанську аналітики DeepState повідомляли в ніч проти 25 грудня. На картах експерти зазначили, що супротивник окупував землі у південній частині міста.