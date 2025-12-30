Увеличение «серой» зоны в районе Волчанска на Харьковщине подтвердили в ВСУ
Об увеличении «серой» зоны на Волчанском направлении сообщила в эфире нацмарафона Руслана Богдан, начальница отдела коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
«Здесь враг пытается инфильтрироваться между нашими позициями, и поэтому линия фронта вообще не выглядит как линия. Это отрезки, где где-то пытается продвинуться враг, где-то вглубь его позиций заходим мы. И это очень трудно линию назвать, это скорее участки прерывистые, где происходят бои», — рассказала Богдан.
По ее словам, в зоне ответственности 57-й бригады в Волчанске россияне начали активно применять мотоциклы.
«Раньше мы знали о том, что они готовят своих контрактников и учат ездить на мотоциклах. Теперь мы это уже видим — попытки штурмов и подъемов к позициям на мотоциклах. Кроме этого, враг начал применять наземные роботизированные комплексы,
как огневые, с пулеметами, установленными на них, так и транспортные, логистические», — отметила пресс-секретарь.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Штурмы происходят ежедневно, продолжила Богдан.
«Нет такого времени, когда здесь тихо, спокойно. Постоянно идет активная работа. Мы также с помощью артиллерии, дронов сжигаем оккупантов. Кроме этого, работает пехота, в контактных боях также уничтожает врага. За прошедшую неделю мы уничтожили 129 россиян. Это подтвержденные потери врага безвозвратные. Кроме этого, 92 раненых подтвержденных имеем, троих взяли в плен», — рассказала начальница отдела коммуникаций.
Напомним, о продвижении военных РФ в Волчанске аналитики DeepState сообщали в ночь на 25 декабря. На картах эксперты отметили, что противник оккупировал земли в южной части города.
