Увеличение «серой» зоны в районе Волчанска на Харьковщине подтвердили в ВСУ

Записано 13:30   30.12.2025
Елена Нагорная
Увеличение «серой» зоны в районе Волчанска на Харьковщине подтвердили в ВСУ

Об увеличении «серой» зоны на Волчанском направлении сообщила в эфире нацмарафона Руслана Богдан, начальница отдела коммуникаций 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

«Здесь враг пытается инфильтрироваться между нашими позициями, и поэтому линия фронта вообще не выглядит как линия. Это отрезки, где где-то пытается продвинуться враг, где-то вглубь его позиций заходим мы. И это очень трудно линию назвать, это скорее участки прерывистые, где происходят бои», — рассказала Богдан.

По ее словам, в зоне ответственности 57-й бригады в Волчанске россияне начали активно применять мотоциклы.

«Раньше мы знали о том, что они готовят своих контрактников и учат ездить на мотоциклах. Теперь мы это уже видим — попытки штурмов и подъемов к позициям на мотоциклах. Кроме этого, враг начал применять наземные роботизированные комплексы,
как огневые, с пулеметами, установленными на них, так и транспортные, логистические», — отметила пресс-секретарь.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Штурмы происходят ежедневно, продолжила Богдан.

«Нет такого времени, когда здесь тихо, спокойно. Постоянно идет активная работа. Мы также с помощью артиллерии, дронов сжигаем оккупантов. Кроме этого, работает пехота, в контактных боях также уничтожает врага. За прошедшую неделю мы уничтожили 129 россиян. Это подтвержденные потери врага безвозвратные. Кроме этого, 92 раненых подтвержденных имеем, троих взяли в плен», — рассказала начальница отдела коммуникаций.

Напомним, о продвижении военных РФ в Волчанске аналитики DeepState сообщали в ночь на 25 декабря. На картах эксперты отметили, что противник оккупировал земли в южной части города.

Читайте также: О продвижении возле Казачьей Лопани заявили в РФ — ISW не подтверждает

Автор: Елена Нагорная
