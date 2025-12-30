Про продвижение возле Казачьей Лопани заявили в РФ — ISW не подтверждает
Ни на одном из направлений в Харьковской области ВС РФ не достигли подтвержденных успехов 29 декабря, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Заявление российского блогера о якобы продвижении военных РФ на северо-восток от Казачьей Лопани (к северу от Харькова) ISW не подтверждает.
В селе Лиман, что вблизи Волчанска, Институт изучения войны увидел российскую миссию проникновения, которая не изменила контроль над территорией. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 29 декабря. На них российский военный сдается украинским войскам.
Также российские блогеры утверждали, что украинские военные провели контрнаступление вблизи соседней Вильчи Волчанской громады.
Что касается Купянского направления, ISW процитировал информацию спикера Объединенных сил Виктора Трегубова о том, что российские войска перенесли свое внимание в направлении Купянска на атаки украинских позиций на восточном (левом) берегу реки Оскол, в частности в сторону Купянска-Узлового.
Блогер из РФ утверждал, что российские и украинские войска контролируют разные части Купянска, а остальная часть города является спорной «серой зоной». Другой российский блогер утверждал, что украинские войска окружили и заминировали три района в Купянске, где некоторые небольшие российские группы удерживали позиции.
Что касается Боровского направления, Институт изучения войны не подтверждает заявления российских блогеров о якобы продвижении войск РФ в районе Грековки.
Как сообщал утром 30 декабря Генштаб ВСУ, 17 раз атаковали российские военные в Харьковской области за минувшие сутки. На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодезное, на Купянском — отразили пять штурмов вблизи Песчаного и в сторону Петропавловки.
